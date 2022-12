Come dire ti amo con una canzone e quali brani mettere per una serata davvero romantica

Se abbiamo in previsione una serata romantica e vogliamo dichiararci possiamo usare anche delle canzoni romantiche per dire ti amo ed ecco quali sono.

Ci sono serate che potrebbero cambiarci la vita. Quelle dove, finalmente, ci troviamo a tu per tu con quello/a che speriamo diventi il/la partner della nostra vita. Dove si pianifica ogni cosa, perché sia perfetta.

Look giusto, ma non troppo appariscente, sia per lui che per lei. Ristorante con atmosfera giusta. Acquisto di un mazzo di rose per rendere ancora più romantico l’incontro. E poi, c’è il classico ritorno a casa, con il dubbio “salgo o non salgo”, per l’uomo. Che per la donna diventa “lo faccio salire subito, oppure no?”.

Non serve, per forza, dover uscire per creare la serata perfetta

Del resto, dovremmo sapere qual è la prima cosa che attrae in uomini e donne. Insomma, ogni cosa viene pianificata perché la serata diventi indimenticabile. Solo che se si alzano troppo le aspettative, poi diventa difficile mantenere sempre questi standard. A volte, è più utile volare basso. Sentendoci, magari forti dell’oroscopo che ha previsto, ai segni single, l’arrivo dell’amore.

Magari, non si tratta nemmeno del primo appuntamento. Dopo essersi visti qualche volta, ci siamo probabilmente accorti che la persona che condivide questo percorso potrebbe essere quella giusta. Certo, trovare le parole giuste aiuta, ma non tutti sono capaci di esprimere i propri sentimenti. Spesso, ci si imbarazza o non si è più giovani per essere spontanei come un adolescente alle prime cotte.

La musica potrebbe aiutarci a rivelare i nostri sentimenti

Ecco, allora, che la musica potrebbe darci una grossa mano, da questo punto di vista. Come dire ti amo con una canzone così come sapere quali brani mettere, per una serata romantica, è importante e può aiutarci nel nostro intento. Quello di dichiararci. E ci sono canzoni che potrebbero, da sole, esprimere quello che abbiamo intenzione di dire al partner. Con parole, scritte dai cantautori, che sembrano perfette per far arrivare il messaggio a chi teniamo.

Ad esempio, Canzone di Lucio Dalla, con frasi come “Stare lontano da lei. Non si vive. Stare senza di lei. Mi uccide” sono perfette. “Io i miei occhi dai tuoi occhi. Non li staccherei mai” valgono più di mille dichiarazioni d’amore balbettate. Non solo il grande Lucio Dalla, ovviamente. I Queen, ad esempio, cantavano I was born to love you e già il titolo vale come una dichiarazione d’amore, per una serata speciale.

Come dire ti amo con una canzone, quali altri brani potrebbero aiutarci se siamo timidi

Gli italiani, del resto, hanno regalato canzoni emozionanti che ben si prestano per una serata romantica, dove dichiararci. Mia Martini con Almeno tu nell’universo, Franco Battiato con La cura, Gino Paoli e la sua Una lunga storia d’amore. Tutti brani che potrebbero fornirci una playlist da urlo per una serata speciale.

Se vogliamo far sentire importante la nostra partner e quanto la troviamo sexy, allora Ti amo di Umberto Tozzi potrebbe fare per noi. Per garantire la promessa di amore eterno, ecco Always di John Bon Jovi. E anche la meravigliosa voce di Giorgia può emozionare con Come saprei.

E se avessimo deciso di sposare il nostro lui o lei? Cosa c’è di meglio che accompagnare il classico “mi vuoi sposare”, con le note di Ti sposerò perché, di Ramazzotti? Sono solo alcuni esempi delle centinaia che si potrebbero fare. La musica, da questo punto di vista, è una nostra grande alleata.