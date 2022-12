Anfibi e cappotto sono i capi dell’inverno e come indossarli per snellire gambe grosse

Ecco quali modelli di anfibi e cappotti alla moda indossare per slanciare le gambe grosse e corte e nascondere le imperfezioni senza rinunciare allo stile.

In passerella abbiamo visto sfilare modelli futuristi, ma non sono mancate proposte sofisticate e semplici a partire dal capo protagonista dell’inverno, il cappotto. È un elemento mai fuori moda e negli anni abbiamo assistito ad evoluzioni e ritorni di fiamma, come il classico cappotto lungo con spalline e bottoni. Il valore aggiunto dei modelli proposti, per l’inverno 2023, è sicuramente l’estrema comodità e versatilità, che permette di indossarli in qualsiasi occasione. Ma attenzione, però, a scegliere quelli che valorizzano le nostre forme, per ottenere il look giusto.

Per slanciare la figura e sembrare più magre anfibi e cappotto sono i capi dell’inverno

Se vogliamo apparire con qualche centimetro in più e sfilare le gambe, non c’è bisogno di inventarci strani stratagemmi, ma semplicemente indossare il cappotto adatto. Come per gli abiti, gonne e pantaloni, un taglio diverso può completamente stravolgere il risultato finale, in positivo o in negativo. Un modello molto raffinato e ricco di personalità è quello con cintura in vita, aderente sul busto, a svasare sui fianchi. Rientrano in questa categoria quelli a “vestaglia”, o con gonna a ruota, più principeschi ed eleganti.

Se le nostre curve non sono ben definite ed abbiamo il fisico definito “a rettangolo”, potremmo puntare sul cappotto a uovo, che nasconde le imperfezioni e addolcisce le forme. Lo stile più casual del patchwork ci fa apparire più alte, slanciando le gambe, ma evitiamo di indossare i modelli eccessivamente lunghi. Per quanto riguarda i colori, sarebbe meglio optare per linee verticali e colori neutri o scuri, che aiutano a snellire il fisico. Per definire al top l’outfit, abbiniamoli con mocassini di tendenza del momento, o agli evergreen anfibi. Li abbiamo indossati tanti anni fa e tornano ancora più confortevoli e impreziositi da tantissimi dettagli.

Le scarpe comode e alla moda

Non è poi così scontato che per far apparire le gambe più magre servano per forza dei tacchi vertiginosi. Anche con dei semplici anfibi di tendenza faremo un figurone e i nostri piedi non soffriranno. Snelliscono sicuramente quelli che hanno una punta più affusolata, o stile equestre, piatto e confortevole, alti fino al ginocchio e con lacci frontali. Gli anfibi non dovrebbero avere il gambale troppo largo e corto, ma al contrario aderente e alto per slanciare la coscia. Giochiamo poi con la scelta di fibbie, lacci e punti luce per personalizzare la calzatura e abbinarla perfettamente anche ai cappotti.

Gli esercizi per tonificare

Anfibi e cappotto sono i capi dell’inverno ideali per slanciare il fisico ed essere comode, ma sarebbe ideale fare anche dell’attività fisica. Questo non vuol dire solo svolgere esercizi complicati ed estremamente faticosi. Per lavorare sulla tonicità delle gambe potremmo fare un allenamento in casa con semplici movimenti, come gli squat o gli affondi, oppure iscriverci in palestra. Tra le attività più complete e divertenti di tendenza, il bungee fitness potrebbe aiutarci a modellare il nostro fisico senza gravare sulle articolazioni.