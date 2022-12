Ancora una possibilità per avere il Bonus da 200 euro ma solo seguendo queste indicazioni

Chi ancora non ha ricevuto il Bonus da 200 euro potrebbe ancora sperare di averlo. L’INPS, nell’ultimo messaggio di novembre, ha indicato l’iter per richiedere nuovamente questo contributo in caso di mancato ricevimento. Allora scopriamo come poter fare nuovamente richiesta di questo Bonus.

Il Bonus da 200 euro è una indennità una tantum inserita nel Decreto Aiuti per famiglie e imprese, pensato dal Governo Draghi. Questo aiuto era rivolto a moltissime categorie di lavoratori, pubblici, dipendenti, lavoratori autonomi con partita IVA, lavoratori co.co.co, stagionali e dello spettacolo, ecc. Tuttavia molti non lo hanno ricevuto, perché l’INPS ha respinto alcune domande. Per fortuna l’Istituto di Previdenza ha previsto la possibilità di un riesame.

Ancora una possibilità per avere il Bonus del Decreto Aiuti da 200 euro

Sono numerosi gli aiuti economici che Stato centrale e amministrazioni locali hanno previsto per le famiglie meno agiate. Per esempio una Regione italiana offre un contributo fino a 2.000 euro alle famiglie con figli in età scolare. Questo e altri aiuti possono sommarsi e così alleviare di molto la situazione economica delle famiglie più in difficoltà.

Questo era l’obiettivo del Governo Draghi quando ha previsto il contributo una tantum da 200 euro inserito nel Decreto Aiuti. Purtroppo l’INPS ha negato il Bonus ad alcuni, che quindi non l’hanno ricevuto. Per fortuna questa decisione non è definitiva e l’Ente statale ha lasciato lo spazio ad una revisione delle domande a chi si è visto negare l’aiuto. In pratica l’INPS permette di inoltrare una domanda per ottenere una revisione. La richiesta del riesame deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del messaggio, che è del 30 novembre..

Come fare richiesta nuovamente del Bonus da 200 euro

Quindi chi non ha ricevuto i 200 euro non deve disperare, perché c’è ancora una possibilità per avere il Bonus. Chi vuole fare richiesta per il riesame della domanda deve accedere al sito dell’INPS nella sezione in cui ha fatto la domanda. Qui il richiedente può verificare lo stato della precedente domanda. Se l’INPS l’ha respinta vi sono indicate anche le motivazioni di questa decisione. A questo punto il lavoratore può decidere di presentare una nuova domanda scegliendo l’opzione: riesame. Il sistema richiederà di inoltrare della nuova documentazione che dovrà essere allegata.

In questo periodo di forte incertezza economica, avere un Bonus da 200 euro non è poca cosa. Ma c’è una categoria di lavoratori che sotto l’albero troverà anche un regalo ben maggiore. Infatti per Natale oltre un milione e 200mila dipendenti si ritroveranno in busta paga circa 2.000 euro in più.