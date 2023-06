Unghie belle e curate anche se corte con la moda regina dell’estate 2023 scelta da JLo

Hai sempre desiderato unghie eleganti ma sobrie, che rispettino la naturalezza della tua pelle? Prova la moda sfoggiata da Jennifer Lopez. Non serve farle crescere e con qualche passata di smalto ti donerà mani bellissime da mettere in mostra.

L’estate porta buonumore e anche nella moda vediamo spopolare look accesi e sgargianti. Ma non sempre vige la regola dell’eccentricità. Lo conferma una delle tendenze che ha conquistato le dive internazionali, tra cui la splendida Jennifer Lopez. È un’applicazione che segue il colore naturale delle unghie e perfetta per chi non ha voglia di aspettare che si allunghino. Si basa sulla semplicità assoluta, anche se la si può personalizzare con qualche fantasia che piace. Ecco di quale parliamo e perché ci farai anche tu un figurone una volta provata.

Unghie belle e curate anche se corte con il rich girl nude delle Vip

Accanto alle fiabesche mermaid nails e alle vistosissime uruuru nails, si sta facendo notare una tendenza interessante e alternativa. Si tratta del rich girl nude, che ha fatto breccia nei cuori delle star mondiali. Oltre a JLo, anche Margot Robbie e Nicola Peltz Beckham sembrano adorarla e non vi potrebbero rinunciare. I tratti distintivi di questa manicure sono la neutralità e l’esaltazione del colore “nude”.

Infatti, si punta a ottenere unghie belle e curate anche se corte senza cambiare radicalmente il loro aspetto. Le tonalità che si addicono a questa tecnica sono quelle del rosa, carne e beige. Puoi decidere di fermarti al semplice smalto, oppure modificare il risultato finale con qualche tocco in più. Aggiungi una mini french o un top a effetto cristallo per guadagnare in lusso senza apparire mai esagerata. La chiave è ridurre al minimo ogni modifica e accantonare le idee troppo elaborate.

Come scegliere lo smalto nude migliore

La base per realizzare le rich girl nude nails, dunque, è lo smalto in tono nude. Ma come sapere quale fa al tuo caso, tra tutti i prodotti in commercio? Per iniziare, dovresti basarti sul sottotono della pelle. Se le vene tendono al blu sarà da considerarsi freddo, mentre la base verdastra è definibile come calda. La regola di fondo è scegliere uno smalto che segua il colore della cute. Per cui, una pelle chiara e trasparente si assocerà bene alle sfumature bianche o del rosa.

Al contrario, giallo e caffellatte sono perfetti in abbinamento agli incarnati più caldi. Come alternativa, puoi basarti direttamente sul colore naturale dell’unghia. Osservala da vicino e opta per un cosmetico simile, al massimo leggermente più chiaro o scuro. Segui questi consigli potrai dare vita a composizioni raffinate e mai banali, per un trucco unghie decisamente efficace.