L’abito per un matrimonio è rosa cipria come quello di Kate Middleton: 10 incantevoli modelli dai 29,99 €

L’abito per un matrimonio è rosa cipria come quello di Kate Middleton-Dal profilo Instagram _kate_middleton_royal

Quando si è invitate a un matrimonio non si sa mai come vestirsi. Molti dubbi oltre al modello di abito riguardano il colore giusto, d’altronde alcuni sarebbero fuori luogo. Per andare sul sicuro copiamo il colore del vestito di Kate Middleton, faremo un figurone! Tanti sono i modelli in tale nuance, ne abbiamo selezionato una decina diversi tra loro e con prezzi adatti a tutte le tasche.

Sulle copertine di molti tabloid vi sono state le foto del matrimonio del principe Hussein di Giordania con Rajwa Saif. In molte, rubando un po’ la scena agli sposi, i principi di Galles invitati alle nozze. In particolare è spiccata la principessa, Kate Middleton, che ha sfoggiato un look davvero raffinato, ossia una creazione di Elie Saab, stilista anche del vestito della sposa. Un abito rosa cipria lungo accollato, con dettagli in pizzo e drappeggi su bustino e gonna. La nuance rosa cipria è stata davvero una scelta felice. Sia perché si tratta di un colore moda di quest’estate, sia perché evita impacci circa tonalità non adatte a un evento nuziale. Inoltre è anche senza età, perfetta per le ragazze quanto per le donne mature che hanno superato i 50 anni. Ecco perché ci converrà prendere ispirazione e puntare anche noi sul medesimo colore quando andremo a un matrimonio.

Per fare bella figura l’abito per un matrimonio è rosa cipria

Essendo davvero in voga il rosa cipria, non avremo difficoltà a trovare vari modelli di vestiti in tale tonalità all’interno di diverse collezioni. Per aiutare nella scelta, ne abbiamo selezionato alcuni davvero eleganti e differenti tra loro. Si tratta di abiti di diverse fasce di prezzo, alcuni sono anche modelli più corti. Altresì dalla nuance che varia in intensità e toni.

Tubino in misto seta con spalline Paci di Luisa Spagnoli a 540 euro . Sopra al ginocchio e dotato di coprispalle trasparente con maniche lunghe con volants;

a . Sopra al ginocchio e dotato di coprispalle trasparente con maniche lunghe con volants; abito tubino in pizzo di Elisabetta Franchi a 390 euro . Con coppe e privo di spalline, gonna aderente al ginocchio;

a . Con coppe e privo di spalline, gonna aderente al ginocchio; vestito da cerimonia Liu Jo da 309 euro , lungo, con scollatura off shoulder e corsetto drappeggiato con nodo intrecciato al collo. Con spacco sul davanti e cinturino con strass;

da , lungo, con scollatura off shoulder e corsetto drappeggiato con nodo intrecciato al collo. Con spacco sul davanti e cinturino con strass; abito lungo taglio impero trasformabile Rinascimento 189,90 euro . In satin, smanicato, presenta una fascia sotto il décolleté e al di sopra dei drappi da intrecciare a proprio gusto. Gonna drappeggiata e con spacco anteriore, dispone di sottogonna;

. In satin, smanicato, presenta una fascia sotto il décolleté e al di sopra dei drappi da intrecciare a proprio gusto. Gonna drappeggiata e con spacco anteriore, dispone di sottogonna; abito lungo in chiffon misto seta di Oltre a 129 euro. Busto arricciato con scollo halter e nastro che si annoda sulla spalla. Taglio in vita con cinturino strass e lunga gonna composta da tre balze arricciate.

Vestiti da cerimonia a meno di 100 euro

Abito midi Tantra a 98 euro su Yoox . Giromaniche, scollo e colletto, leggermente alto, in pizzo, dettaglio che prosegue sul giromaniche e lungo la gonna completata da volant in organza;

su . Giromaniche, scollo e colletto, leggermente alto, in pizzo, dettaglio che prosegue sul giromaniche e lungo la gonna completata da volant in organza; abito in pizzo Guess , in offerta sul sito a 97,50 euro perché di una collezione passata, ma non per questo meno di moda. Abito corto con scollo a cuore e bustino, dotato di spalline ricamate. Il ricamo ricopre interamente l’abito, fino all’orlo della gonna leggermente svasata;

, sul sito a perché di una collezione passata, ma non per questo meno di moda. Abito corto con scollo a cuore e bustino, dotato di spalline ricamate. Il ricamo ricopre interamente l’abito, fino all’orlo della gonna leggermente svasata; abito con tulle Bodyflirt Boutique Bonprix a 61,99 euro . Scollo a goccia e pizzo sul busto con spalline all’americana, gonna lunga dritta e svasata;

a . Scollo a goccia e pizzo sul busto con spalline all’americana, gonna lunga dritta e svasata; vestito a mantella in maglia limited edition Zara a 59,95 euro . Lungo, con scollo rotondo e spalline sottili all’americana, con tessuti sovrapposti e con leggero drappeggio;

a . Lungo, con scollo rotondo e spalline sottili all’americana, con tessuti sovrapposti e con leggero drappeggio; abito tulle da cerimonia rosa cipria Terranova a 29,99 euro. Busto con scollo profondo e incrociato, con fascia al di sotto. Gonna lunga, ampia, leggera e drappeggiata.

Dunque, per andare sul sicuro, l’abito per un matrimonio è rosa cipria e come abbiamo visto abbiamo ampia scelta in merito. Naturalmente questi sono solo alcuni, troveremo tanti altri modelli come ad esempio quello sfoggiato da Victoria Beckham. Un paio di tacchi o sandali completeranno il look, magari adottando qualche comodo stratagemma per stare comode e non far scivolare il piede.