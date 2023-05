7 smalti sotto i 10 euro per essere alla moda in primavera ed estate con le unghie del momento

Vuoi unghie perfette e trendy per la bella stagione? Lo smalto è la soluzione. Ma sappi che non devi per forza spendere fior di quattrini per un prodotto valido. Alcuni modelli al risparmio ti garantiranno la stessa efficacia di quelli più costosi e le tue mani diventeranno delle opere d’arte! Scopri gli smalti a meno di 10 euro che devi assolutamente avere.

Mani belle e curate con poco? È possibile, anche con gli smalti meno cari. Basta indirizzarsi sui prodotti adeguati e i risultati si vedranno. Infatti abbiamo deciso di svelarti 7 smalti sotto i 10 euro per essere alla moda nei prossimi mesi. In effetti, non tutte abbiamo soldi da spendere per la beauty routine e risparmiare senza rinunciare alla qualità potrebbe farci comodo. Ecco di quali parliamo e chi li produce.

7 smalti sotto i 10 euro per essere alla moda e avere una manicure da urlo

L’arrivo della primavera coincide con la rinascita dei colori pastello. E così sarà anche fino alla fine dell’estate. Le tendenze vedono imporsi tonalità come verde, bianco e lilla. Proprio color salvia è l’ASTRA mylaque, uno smalto in formato liquido in vendita a meno di 2 euro. Se ami la variante menta, dovresti provare allora il Maybelline New York Superstay, dall’aspetto più chiaro e brillante. Si applica in poche mosse e dovrebbe tenerti compagnia a lungo. Si compra su Amazon a 5 euro.

Tra gli smalti bianchi, perfetti per risaltare l’abbronzatura, c’è la proposta di Mavala Nail Colour a 5,95 euro. Altrettanto intrigante è il color cocco di Makeup Revolution Candy Nail, che con 5 euro dona stile e pienezza alle unghie. Per soli 3,99 euro potresti lasciarti tentare anche dal Color Hit di Sephora, dai toni intensi e a lunga durata. Se è il viola a colpirti, anche qui ci pensa la variante delicata di Makeup Revolution. High Gloss Nail Polish Grape si trova a 4,50 euro sul mercato. Oppure, a 6,99 euro puoi portarti a casa Color Riche Smalto Brillante Peach di L’Oréal Paris.

Come rinforzare le unghie fragili in modo naturale?

I lavaggi frequenti e l’uso di detergenti aggressivi potrebbero indebolire le tue unghie. Se soffrissi di questo problema, potresti porre rimedio adottando alcune precauzioni. Per iniziare, ricordati di idratare costantemente. Usa una crema idratante di cui ti fidi, spalmandola su tutta la superficie con massaggi leggeri.

Per evitare che le unghie si spezzino, poi, dovresti pensare di tagliarle spesso. Questo dovrebbe mantenerle in salute e garantire maggior resistenza. Dopo consulto medico, potresti assumere anche specifici integratori a base di biotina, zolfo o silicio organico. Non scartare nemmeno l’idea di usare lozioni e pomate a base di oli essenziali, utili ad ammorbidire e detergere.