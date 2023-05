Creme, gel e spray lenitivi naturali: ecco 3 cosmetici all’aloe vera indispensabili per l’estate

Cerchi prodotti naturali senza siliconi e che diano sollievo alla pelle? L’aloe è sicuramente il prodotto per te, ma quali cosmetici scegliere? Ecco una lista di 3 prodotti diversi che non puoi farti sfuggire!

Sempre più persone preferiscono prodotti e cosmetici naturali e con meno composti siliconati possibile. Non solo per il benessere della propria pelle, ma anche perché sono molto attente all’ambiente. È per questo che olio di cocco, olio di mandorla o l’aloe stanno avendo un grosso boom in questo periodo. Ma se cerchi qualcosa di delicato oltre che naturale, tra tutti dovresti preferire l’aloe. Però tra tutti i cosmetici in commercio, quali scegliere?

Tra creme, gel e spray lenitivi e naturali più amati c’è l’aloe

Cominciamo con uno spray incredibile di Mario Badescu all’aloe e cetriolo. Fantastico per rinfrescare la pelle dopo una scottatura o come base prima del make up. Il prezzo? Al momento da Sephora è in super offerta a 6 €. Stai per partire per una vacanza in un posto caldo devi assolutamente pensare al doposole. Uno dei migliori in commercio, grazie alla sua composizione naturale del 98% è quello di Respire. Un po’ costoso rispetto alla media, ma con 16 € avrai 200 ml di prodotto.

Per finire, pensiamo ai capelli sempre troppo stressati nel periodo estivo. Allora preferisci uno shampoo non solo delicato ma anche lenitivo come quello di Christophe Robin. Altamente idratante e setoso, purifica il cuoio capelluto rinvigorendolo e lasciando i capelli brillanti. Il prezzo è di 29 €, un po’ tanto per uno shampoo ma il flacone è da 250 ml.

Anche i capelli hanno bisogno di prodotti non aggressivi

Se hai i capelli grassi e il cuoio capelluto delicato non va bene uno shampoo qualsiasi. Gli shampoo e i balsami che troviamo sugli scaffali del supermercato non sempre sono così naturali. Una buona maschera rigenerante fatta in casa potrebbe essere più efficace e meno costosa. Ad esempio con pappa reale, tuorli d’uovo e gel d’aloe puoi fare una maschera fai da te. Così avrai capelli lucidi e setosi in maniera naturale e spendendo pochissimo.

Quindi, se cerchi creme, gel e spray lenitivi naturali ad un prezzo contenuto, ecco alcune opzioni. Se non vuoi spendere neanche un euro puoi sempre coltivare la tua piantina di aloe in casa! E se già ce l’hai ma le foglie ti si sono ingiallite, non preoccuparti. Puoi far tornare in vita la tua piantina senza alcuna fatica con qualche trucco da giardiniere.