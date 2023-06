Capelli grigi e ti senti schiava della tinta? Ecco 3 motivi per cui smettere di tingerti ti farà bene

La spesa fissa dal parrucchiere ti sta stretta e invidi chi non ha la crescita bianca? Ecco come uscire dalla schiavitù mentale del colore.

In Italia e nel Mondo, ogni giorno, ci sono tantissime persone che si tingono i capelli. Alcuni lo fanno per vezzo, per cambiare tonalità alla propria chioma, altri, invece, lo fanno per necessità. Questi ultimi, a dire il vero, sono la maggior parte, e si tratta soprattutto di donne. Se anche tu sei tra le tantissime donne che ogni mese, puntualmente, vanno dal parrucchiere, dovresti leggere quanto segue. Sono sempre di più le donne che accettano di vivere i propri cambiamenti fisici con serenità, capelli bianchi compresi.

La domanda che sempre più persone si fanno è: perché l’uomo quando invecchia è considerato più affascinante, mentre la donna no? Sarebbe forse ora di allineare i piani. Se, però, non riesci proprio a piacerti coi tuoi capelli canuti, ecco 3 cose che dovresti sapere. Esistono, infatti, diversi motivi fondamentali per cui dovresti iniziare a valutare l’eventualità di non tingerti i capelli, e molti hanno a che fare con il tuo portafogli.

Hai i capelli grigi e ti senti schiava della tinta? Accetta i tuoi capelli grigi e la tua vita cambierà

Ci sono diversi trucchetti per camuffare la ricrescita e anche i Vip li sfruttano parecchio. Barbara D’Urso, ad esempio, sceglie un colore particolare per sembrare sempre bella e ordinata, e non è l’unica a farlo. Altre persone, invece, scelgono la tinte più naturali a basso contenuto di ammoniaca, ma solo le migliori riescono davvero a coprire le radici bianche.

Nonostante sia vero che le tinte di oggi siano sicuramente più delicate sul capello, è pur vero che si tratti comunque di un prodotto chimico. Ecco perché, per essere sicuri di non usare materiali aggressivi sui capelli, potremmo iniziare a valutare l’idea di non tingerci, non solo per risparmiare.

Risparmio di tempo e denaro

Ti sei mai chiesta/o quanti soldi spendi in un anno per andare dal parrucchiere? In media, le persone spendono tra i 500 e i 600 euro mensili. In sostanza, si parla di una cifra con cui, mediamente, una famiglia fa la spesa 5 volte. Stiamo parlando, quindi, di soldi che potresti usare per altre mansioni utili per te o per i tuoi cari o, perché no, per toglierti qualche sfizio.

Attenzione a questo aspetto che molti sottovalutano

Hai i capelli grigi e ti senti schiava della tinta e di colori? Se smetterai di tingerti, farai del bene non solo a te stessa e al tuo portafogli, ma anche all’ambiente. Le tinte più aggressive, infatti, contengono componenti che, attraverso i lavaggi, potrebbero arrecare danni gravissimi all’ecosistema acquatico. In questo senso, sono sicuramente da preferire le tinte bio o vegetali, che hanno sicuramente un impatto ambientale minore. Altrimenti, per essere ancora più sicuri, potremmo semplicemente tenerci i nostri capelli grigi.

L’accettazione di sé stessi

Infine, ricordiamo che accettare i cambiamenti del proprio corpo corrisponde ad un’accettazione di sé stessi, che fa bene prima di tutto alla nostra mente. Invece di rincorrere canoni estetici irraggiungibili, la lezione migliore che potremmo dare a noi stessi è, essenzialmente, amarci per come siamo.