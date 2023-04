Tendenza unghie 2023: per mani belle e curate devi provare questo effetto semplicissimo. Ha stregato anche Jennifer Lopez e le Kardashian!

Mani belle e curate anche con unghie corte? Ecco il segreto degli esperti del settore per sfoggiare una manicure chic, elegante e naturalissima. A mostrarle con orgoglio anche Jennifer Lopez e le sorelle Kardashian-Jenner. Vediamo di cosa si tratta.

Che siano corte, oppure lunghe, a mandorla o più squadrate, le unghie sono una vera ossessione per moltissime donne (usanza che ormai accomuna anche tanti uomini). Ad ogni modo, dopo aver visto quali sono le calzature su cui puntare per i prossimi mesi e il capo d’abbigliamento più amato della stagione, passiamo alla tendenza unghie 2023. La primavera e l’estate rafforzano una manicure sempre più amata: ovvero la “French Manicure”. Il motivo del suo successo è che accontenta tutti i gusti e riesce a coniugare bene la personalità e l’eleganza.

Tendenza unghie 2023: quali sono le novità di stagione?

La french manicure più in voga del momento è quella “micro”. Le unghie sono corte e caratterizzate da una piccola lunetta colorata. Attenzione, però, perché bisogna dimenticare il classico bianco latte e lasciare spazio al colore. Per l’estate la variante di french più cool e chic in assoluto è quella colorata (dai colori pastello alle tonalità più vivaci). Per un effetto più glamour si consiglia di provare la french manicure colorando la lunetta di nero.

Occhio anche alla French Manicure, in versione “americana”. In questo caso, la forma delle unghie risulterà più squadrata e il colore della lunetta sarà sempre di una nuance chiara e soft. Questa variante è favolosa per chi preferisce una manicure più sobria e discreta. Il finish è complessivamente più lucido e pare proprio che questo stile abbia fatto impazzire celebrità dal calibro di Jennifer Lopez e delle sorelle Kardashian-Jenner. D’altronde, con la french manicure ci si può sbizzarrire con forme e colori, mantenendo un certo vigore.

Unghie sparkling e glam: come replicarle?

Altro grande trend di stagione è la french manicure abbellita dai glitter. I famosi brillantini possono essere applicati sull’intera lunetta, oppure si può creare una linea sottile per decorare l’estremità della lunetta o dell’unghia stessa. Insomma, per avere mani dall’aspetto ordinato, la french manicure è la scelta giusta!