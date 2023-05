Settimana quasi decisiva non solo per il trend di maggio, ma probabilmente per lo scenario dell’intero anno. Le serie storiche e i nostri calcoli statistici ci fanno ritenere che quest’anno potrebbe essere positivo. Infatti si ritiene che si possa raggiungere anche un rendimento superiore al 20%. Il minimo dovrebbe essere stato già segnato, mentre il massimo dovrebbe farlo fra fine novembre e la prima decade di dicembre. I mercati voleranno fino ad agosto?

Diversi fattori a sostegno della nostra tesi

Non solo la casistica a favore di rialzi, e anche l’alternanza dei nostri setup, che attendono un massimo relativo intorno al 4 agosto, ma anche alcuni elementi che provengono dallo studio del ciclo economico. Le Banche centrali che si riuniscono nei prossimi 2 giorni, non dovrebbero spaventare i mercati. Siamo entrati probabilmente in una fase dove si verificherà un atterraggio morbido dell’economia, e questo dovrebbe essere “mostrato” sia dal report sull’occupazione di questo venerdì, che dalla tornata delle trimestrali americane in corso. Questo potrebbe essere un momento favorevole, e le resistenze grafiche che hanno stoppato il rialzo a marzo, ora potrebbero “essere superate di slancio“.

Cosa attendere per maggio?

Solitamente questo è un mese leggermente negativo, ma in questo 2023, potrebbe riservare grandi sorprese al rialzo. Questo signofica che i nostri calcol “tendono ad abbassare di molto” la probabilità che si verifichi il sell in may.

Andamento medio del mese di maggio-proiezionidiborsa.itIl mese di maggio è contraddistinto da una seconda parte con rendimenti più bassi rispetto alla media mensile.

Mediamente, però, la performance giornaliera è sempre positiva.

Torniamo al breve termine.

La giornata sembrava partita per bene e poi i datid el pomeriggio hanno dato occasione per creare (questo a parer nostro) una bella trappola per orsi. Se la nostra view si rivelerà corretta, la giornata odierna lascerà spazio a un forte rialzo nei prossimi giorni, e finalmente permetterà ai mercati di spazzare le resstenze che hanno stoppato i mercati dal mese di marzo.

Alle ore 20:08 della giornata di contrattazione del 2 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.876

Eurostoxx Future

4.277

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.116,62.

I mercati voleranno fino ad agosto? I livelli da monitorare

Ritemaimo che fino a domani prime ore di contratatzione psosa perdurare una fase di incertezza. Cosa farà varioare lil trend da psoitivo amegativO?

Chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

Momento davvero decisivo

Vedremo domani cosa accadrà. Riteniamo che domani si partirà bassi e si chiuderà alti. Diversamente sarà forte ribasso fino ad agosto, ma a questo scenario diamo una probabilità molto bassa per il momento.

