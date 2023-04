Unghie al top in primavera: spopola il colore incredibile scelto da Hailey Bieber e non è il solito rosso

Per evitare brutte figure è necessario avere sempre mani e unghie belle e curate. Proprio come quelle della modella Hailey Bieber, che nelle sue ultime foto sfoggia un colore davvero incredibile. Una nuance primaverile che sta bene proprio a tutte. Scopriamo di quale colore si tratta!

Le mani sono quella parte del corpo che quotidianamente viene messa a dura prova. Sono esposte agli agenti atmosferici, le utilizziamo per fare le pulizie di casa e per maneggiare detergenti chimici. Insomma, se non ci prendiamo cura di loro, rischiamo di disidratarle e creare dei piccoli tagli.

Non dimentichiamo le unghie. Prima di tutto nutriamole con dei prodotti specifici, eliminiamo le cuticole e scegliamo la forma che più si adatta alla nostra mano. A questo punto possiamo decidere di lasciarle naturali o colorarle.

Unghie al top in primavera: quali colori andranno di moda?

Proprio come la moda, anche le tendenze che riguardano le unghie, cambiano di stagione in stagione.

Archiviati i colori scuri, che ci hanno accompagnato durante tutto l’inverno, ecco cosa ci aspetta in primavera.

Le celebrity ci mostrano sui social le nuove tendenze. Una tra tutte, la bellissima modella statunitense Hailey Bieber (vero nome Hailey Baldwin), sposata con il cantante Justin Bieber.

Hailey, a causa di una frattura al piede, mette da parte la sua carriera da ballerina e comincia a lavorare nel mondo della moda. Sfila per i marchi più importanti e ad oggi il suo account Instagram conta quasi 50 milioni di follower.

Proprio nel suo profilo, ogni giorno, Hailey Bieber, mostra le nuove tendenze in fatto di moda e beauty.

La modella in una delle sue ultime foto, sfoggia una manicure molto particolare e in linea con i colori della primavera. Hailey ha scelto un bellissimo color giallo limone, che di certo non passa inosservato. Una nuance vitaminica che rende la manicure allegra e vivace.

Un colore perfetto sia per unghie corte che lunghe e adatto specialmente ha chi ha la carnagione dorata.

Come applicare lo smalto ed evitare che si rovini

Quindi per avere delle unghie al top in primavera, mettiamo da parte il solito rosso e lasciamo spazio ai colori pastello e fluo.

Se non amiamo il gel o il semipermanente, possiamo applicare da soli e in casa lo smalto classico, ma rigorosamente rispettando i colori primaverili.

Ecco i passaggi fondamentali.

Come primo step è necessario decidere la forma delle unghie e poi occuparci delle cuticole. Se non vogliamo tagliarle, ammorbidiamole in acqua e con l’aiuto di un bastoncino di legno d’arancio, spingiamole verso l’interno. Applichiamo su tutta l’unghia una base trasparente e poi lo smalto. Una o due passate. Infine, non dimentichiamo di stendere il top coat. Questo prodotto è fondamentale per sigillare la manicure ed evitare che lo smalto si rovini in poco tempo.