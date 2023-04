Lo indossavano le nonne questo gioiello vintage che torna di moda e che sta bene anche agli uomini

Negli ultimi anni attori e cantanti internazionali e italiani, stanno amando un accessorio davvero particolare. Ritenuto da sempre prettamente femminile, questo gioiello, è ora utilizzato anche dagli uomini. Bello, elegante e versatile. Vediamo di quale accessorio si tratta e chi ama indossarlo.

Avere uno stile impeccabile ed esclusivo, vuol dire occuparsi costantemente del proprio aspetto e curare il look. Non solo capi di abbigliamento alla moda ma anche indossare gli accessori giusti valorizza e completa l’outfit. Per essere sempre perfetti, questi dettagli non possono assolutamente mancare.

Ad esempio, un abbigliamento basic può diventare super glamour utilizzando alcuni accessori; un foulard, un cappello o una cinta.

Ma anche i gioielli sono importantissimi. Non importa che siano in oro o in acciaio, questi accessori devono essere ben visibili.

Lo indossavano le nonne questo gioiello vintage che sta bene sia a donne che a uomini

I gioielli e i bijoux sono accessori che piacciono molto alle donne. Ma in realtà, sempre più uomini amano sfoggiarli. In passato utilizzavano solo orologi e bracciali, oggi invece adorano indossare anche delle collane importanti.

Pensavi che le perle fossero un accessorio prettamente femminile? E invece, ti sbagli. La collana di perle, negli ultimi anni, si sta facendo notare anche al collo di molti uomini.

Classiche, eleganti, intramontabili e che stanno bene su tutto. Le perle sono da sempre in grado di dare all’outfit quel tocco in più.

Le star nazionali ed internazionali che amano indossare questa collana

La collana di perle sta riscuotendo un grande successo tra le celebrity, che la mostrano spesso agli eventi.

Lo indossavano le nonne questo gioiello vintage, molto amato da Harry Styles, un cantane e attore britannico, che in più occasioni ha sfoggiato il classico filo di perle. Anche l’attore statunitense Timothée Chalamet, si è lasciato ammaliare dalla bellezza di questo accessorio.

Perfino gli artisti di casa nostra amano le perle. Uno dei più grande supporter è Damiano, il cantante dei Maneskin, un gruppo musicale amato in tutto il Mondo. Naturalmente non può mancare all’appello anche lo stilista Giambattista Valli, che mostra spesso il girocollo di perle durante le sfilate. Insomma, questo accessorio è diventato un dettaglio immancabile.

Come prendersi cura delle perle per evitare che si graffino

Le perle sono delle pietre molto delicate. Per evitare che si rovinino o ingialliscano, dobbiamo trattarle con cura e attenzione.

Come fare? Ecco qualche consiglio.

Riponiamo la nostra collana sempre all’interno di un astuccio morbido o nella sua apposita custodia. Non mettiamola mai con gli altri gioielli perché le perle potrebbero graffiarsi. Prima di riporle, puliamole utilizzando un panno morbido (ad esempio un panno di daino).

Ricordiamo di indossare la nostra collana solo dopo aver applicato la crema o spruzzato il profumo e la lacca. Infatti, questi prodotti a contatto con le perle potrebbero inevitabilmente rovinarle.

Usando le precauzioni giuste, la nostra collana rimarrà lucida, perfetta e splendente per anni.