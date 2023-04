Fornelli ad induzione: come funzionano? Quanto si va a risparmiare in bolletta è davvero strabiliante!

Molti non sanno ma in cucina potremmo andare a risparmiare in maniera notevole con alcune modifiche. Mettiamo via i fornelli tradizionali con il gas e passiamo all’induzione.

All’inizio potrebbe risultare un po’ scomodo in quanto, già dal suono, il metodo di cottura appare molto diverso dai fornelli tradizionali. In realtà però esistono tanti vantaggi nel montare una cucina ad induzione e siamo qui oggi per scoprirli.

Come funziona

È molto semplice capire il funzionamento di un piano cottura ad induzione. Appare come una lastra grande in vetroceramica che può essere di vari colori. È touch e ci sono vari pulsanti che indicano l’accensione principale e poi quella di ogni singolo fornello. Sarà presente una “+” e una “-“ che stanno ad indicare quanto vogliamo rendere caldo il fornello. In sostanza è un po’ come la cucina tradizionale, dove esistono le manopole per regolare l’entità della fiamma. Per cucinare con questi fornelli serviranno delle pentole adatte, altrimenti esistono degli adattatori. In ogni caso è preferibile acquistare le padelle ad induzione, in modo da non rovinare il piano cottura.

Esistono alcuni materiali che non vengono consigliati, tra questi ci sono:

il vetro;

la porcellana;

la ceramica;

l’alluminio;

il rame;

l’ottone.

I materiali che invece sono adatti sono:

acciaio inox;

ghisa, solo se adatte all’induzione.

I vantaggi

Ci sarebbero una serie di vantaggi per chi decide di fare questo acquisto. Il primo riguarda proprio il raggiungimento della temperatura. Con un piano ad induzione far bollire l’acqua sarà molto più semplice rispetto ai fornelli a fiamma. Si ha inoltre anche una distribuzione del calore molto più omogenea. Poichè è una una superfice piana sarà molto più semplice pulirla. Si consiglia di utilizzare, una volta che si sono raffreddati i fornelli, un po’ di sgrassatore e ripassare sopra con un panno pulito e asciutto. Da un certo punto di vista lo possiamo anche definire un metodo di cottura sicuro, in quanto non ci saranno emissioni di gas oppure non ci si può bruciare. Infatti la zona intorno al fornello non si riscalderà.

È vero che si può risparmiare in bolletta?

Tra i vantaggi possiamo dire anche che c’è quello di risparmiare in bolletta. Secondo alcune statistiche, le famiglie che hanno adottato questo metodo di cottura vanno a risparmiare circa il 25% in bolletta. Infatti i fornelli ad induzione consumano molto meno energia rispetto a quelli a gas. Inoltre bisogna considerare che i costi fissi di una bolletta del gas sono decisamente più alti rispetto a quelli della corrente elettrica. Abbiamo anche detto che il tempo di raggiungimento della temperatura è ridotto, di conseguenza si sta molto meno con i fornelli accesi. Questo è un grandissimo vantaggio che ci fa comprendere il perché i fornelli ad induzione sono più economici. Ed ecco tutto quello che c’è da sapere sui fornelli ad induzione: come funzionano ma anche qualche curiosità.