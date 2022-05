L’estate è il periodo delle vacanze e degli amori. Per i giovani single è il momento per far nascere una relazione e per le coppie quello di consolidarla. Ma ognuno vive il suo cuore, con le sfumature che il suo segno e la sua personalità gli imprime. Vediamo allora quali saranno i segni zodiacali più fortunati in amore questa estate.

Oltre all’amore la fortuna zodiacale comprende anche la ricchezza o l’aspetto economico della vita. Il mese di giugno allora ci riserva qualche sorpresa con una pioggerellina copiosa di monete d’oro. Alcuni segni ne saranno i beneficiari, tra cui i Gemelli. Questo segno, che ha sempre tanta voglia di comunicare con gli altri, avrà un momento d’oro. Proprio tra fine giugno e inizi luglio i cieli gli regaleranno un bel colpo di fortuna.

Ma i soldi non sono tutto nella vita, se non accompagnati da tanta armonia e felicità. Questo potere particolare appartiene all’amore, la forza del nostro cuore. Un antico detto dice che chi vive bene l’amore, attira su di sé anche la fortuna. Vediamo allora quali sono i segni che in estate avranno più fortuna in amore.

Un’estate d’oro in amore per Bilancia e questi fortunati segni zodiacali protetti dall’appassionata Venere e dal loquace Mercurio

Per quelli della Bilancia anche se l’anno nei primi mesi è cominciato in salita, l’estate si prevede calda. Intanto la primavera porrà già le premesse. Si rinsaldano i legami con il partner e cresce la voglia di fare qualcosa di nuovo. Potrebbe essere l’idea di programmare un viaggio e vivere un’esperienza intensa. L’inizio dell’estate sarà un momento positivo, con Giove che attraversa il segno dell’Ariete. Ma la parte interessante arriverà con le energie di Marte che entra in Gemelli. Marte darà forza all’amore che diventerà intenso, con note giocose dovute ai Gemelli. Sarà allora un’estate d’oro in amore per Bilancia.

Se c’è un segno che avrà il vento a favore in amore questo è proprio quello del Capricorno. Cominciato l’anno alla grande con dei mesi carichi di desideri, si arriva all’estate. La presenza di Marte nel segno del Toro a luglio infonderà sicurezza all’amore, ma anche tanta forza. È il momento speciale per vivere la relazione col proprio partner con intensità e stabilità. Potrebbe essere il periodo per pensare ad un bel viaggio o alla realizzazione di qualche piccolo progetto amoroso.

L’Acquario viaggerà alla grande

Un altro segno che viaggerà alla grande in amore questa estate sarà l’Acquario. Già a partire da maggio ci sarà Giove che si sposta in Ariete a dispensare energie positive. Inoltre Venere e Marte gli daranno una mano. Soprattutto ad agosto quando si sposterà nel segno dei Gemelli. Ci sarà un tocco di leggerezza nelle serate estive, che creeranno la magia giusta. Niente di più semplice per l’Acquario di dare sfogo al suo estro e ai suoi sogni. Tutto si potrà realizzare con un piccolo tocco di fantasia.

L’estate allora sarà calda per le temperature e per il cuore.

