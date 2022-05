Il cambio di Luna che avviene ogni mese è un momento particolare a cui non si può rinunciare. Si attraversano i cieli della fortuna e non c’è momento più propizio per prepararsi al nuovo mese di giugno. Meglio, allora, non perdere l’occasione e seguire le suggestioni lunari.

Seguire la Luna è sempre una scelta propizia, soprattutto quella del 30 maggio, che inaugura un mese nuovo. Giugno è il tempo della stabilità, del sole che si posiziona in cielo e non ci lascerà fino al 21 settembre. La stabilità, però, bisogna crearla anche dentro di noi, ed è questo il significato della Luna nuova della fine del mese. In questo modo, giugno regalerà una pioggia di monete d’oro, per alcuni segni tra cui il Sagittario. Secondo l’oroscopo, il Capricorno, invece, dovrà fare un po’ d’ordine fra le sue cose. Meno rigidità mentale e un po’ più di slancio nella vita. Un invito a regolare meglio le proprie possibilità.

Per fortuna, il Capricorno e un po’ tutti segni zodiacali potranno profittare di questo breve periodo che regala la Luna. Una Luna nuova è un momento importante del ciclo lunare. La Luna prima si oscura per poi cominciare a donarci gradualmente dei buoni influssi nei giorni successivi. Tuttavia, non seguire la Luna significherà grandine e tempesta su questi segni testardi. Quando la Luna si oscura è per i segni un invito a fare pulizia, a mettere in ordine le cose e ad eliminare i pesi superflui.

Grandine e tempesta su questi segni testardi, ma la Luna del 30 maggio farà sbocciare occasioni d’oro per Leone e compagni

La Luna nuova del 30 maggio sarà nel segno dei Gemelli, che donerà voglia di comunicare e gioia di vivere. In più in questo momento, Giove è nel segno dell’Ariete. Il pianeta dalle energie espansive si trova nel segno più intraprendente e impulsivo. A partire dal 3 giugno anche Mercurio metterà la sua capacità comunicativa a disposizione dei segni. Non c’è niente di meglio, allora che lasciarsi guidare da queste energie, per vivere un mese di giugno fantastico.

Questo allora è il momento di dare spazio a nuove iniziative, di realizzare ciò che ci eravamo prefissi. Queste forze propulsive saranno più presenti in Gemelli, Sagittario, Vergine, Pesci, Ariete, Acquario, Bilancia e Leone. Recupereranno gli altri segni, dopo essersi confrontati con quel momento magico che è la nascita della Luna nuova.

