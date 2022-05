Spesso rimaniamo estasiati guardando in tv film e serie tv ambientati sulle mitiche spiagge della Florida o della California. Come cantavano i Dik Dik “sognando la California”, ci mettiamo al pc o allo smartphone cercando una destinazione per le prossime vacanze. Non dovremo rimpiangere più Miami o San Diego perché in Italia abbiamo le stesse spiagge di sabbia finissima. In questa località che andremo a conoscere, c’è molto di più: acque cristalline, una pineta, un parco naturalistico paradisiaco. Andiamo con ordine e passiamo in rassegna tutto ciò che offre Cavallino-Treporti.

A 20 minuti da Jesolo e a meno di un’ora da Venezia c’è una spiaggia d’oro con mare placido come a Miami Beach

Iniziamo col dire che Cavallino-Treporti è una località ideale perché meravigliosa in sé e per la vicinanza a Jesolo e Venezia. La costa è bagnata dalle acque dell’Adriatico e si estende per ben 15 km. Spiaggia di sabbia finissima che anno dopo anno porta nella località veneta oltre 6 milioni di turisti. Sono molte le famiglie che scelgono Cavallino-Treporti perché i bambini si trovano a proprio agio con i fondali che degradano dolcemente. A ridosso della spiaggia troviamo giunchi e canneti e poco oltre una distesa di pini, un polmone verde dove trovare refrigerio dalla calura. A tal proposito abbiamo spiegato in precedenza alcuni rimedi per sopravvivere a notti insonni per il caldo.

L’arte, i borghi e la Laguna

I borghi del litorale sono delle perle tutte da scoprire. Il paesaggio, le costruzioni sono quelle tipiche della Laguna. Segnaliamo la frazione di Mesole, Treporti con la rete di canali e le tre isole: Saccagnana, l’isola di Portosecco e della Chiesa. Dall’atmosfera bucolica tipica lagunare alla mondanità e l’arte di Venezia: in meno di un’ora saremo in Piazza San Marco.

Il Parco

Il Parco turistico Cavallino-Treporti è anche un’oasi di pace e natura dove ammirare l’incedere di magnifici fenicotteri rosa e il volo dei cormorani. Questo è il tipico scenario delle barene, fazzoletti di terra che vengono a fasi alterne sommerse dalle maree. La fauna e la flora della Laguna sono davvero affascinanti da esplorare con percorsi trekking o in bici. A questo proposito c’è una nuova ciclovia, il Pordelio. Questo percorso costeggia la Laguna con viste mozzafiato sul mare. Un’altra esperienza da provare in questa magnifica località marittima.

Infine ricordiamo che Cavallino-Treporti si trova anche a 20 minuti da Jesolo.

Lettura consigliata

Non lontano da Verona c’è un Altopiano verdeggiante che è fra le mete più economiche dove trascorrere le vacanze con i bambini e la famiglia