Tempo di commedia su Netflix, che si prepara a lanciare una nuova serie TV dal sapore romantico e divertente. Un mix di ingredienti vincenti per una pellicola che ci terrà incollati allo schermo.

Protagonista delle puntate Neil Patrick Harris, che abbiamo amato in How I Met Your Mother (E alla fine arriva mamma, in italiano). Una commedia che sarà la serie TV che farà da sfondo alla nostra estate. Come creatori della serie TV abbiamo uno degli sceneggiatori di Emily in Paris e Sex and the City, Darren Star, e Jeffrey Richman di Modern Family.

Insomma, una serie TV che ha il sapore di successo immediato. Grandi personaggi dietro, grandi attori davanti e, ovviamente, una trama interessante, accattivante e divertente.

Otto episodi che ci fanno entrare nel mondo di Michael, interpretato appunto da Neil Patrick Harris. Una vita apparentemente perfetta, felice e stabile. Ma spesso, quando tutto è troppo perfetto e la barca della vita va a vele spiegate, c’è sempre un’onda nascosta che il capitano non vede. Soluzione migliore? Nuova rotta, anche se la strada da intraprendere sarà sconosciuta.

Uncoupled è la nuova serie Netflix romantica e spiritosa da vedere a luglio

Entriamo allora nella sinossi della serie TV per capire come mai Michael era così felice della sua vita e come mai d’un tratto la sua vita cambia.

Michael è un uomo sposato da 17 anni, con un lavoro stabile, un gruppo di amici e tutto sembra andare bene. Improvvisamente, però, il marito Colin, interpretato da Tuc Watkins, decide di fare i bagagli e andare via di casa. E così, dopo quasi 20 anni di matrimonio, Michael si ritrova da solo, un uomo sulla quarantina single, e come dicono gli inglesi, ready to mingle.

Dopo 17 anni di matrimonio, però, uscire con nuove persone non sarà affatto semplice. Ormai si è abituati alla quotidianità e incontrare nuovi uomini per Michael sembra essere complesso e pauroso, ma al tempo stesso divertente.

Così la serie TV, tra luci e ombre, racconta proprio questo nuovo debutto in società di Michael, pronto a lasciarsi alle spalle un matrimonio e incontrare nuove persone, pur non sapendo bene come comportarsi e come fare.

Romanticismo e divertimento

I creatori della seria sono senza alcun dubbio fieri di questa nuova serie TV. Un prodotto nuovo che ancora in pochi avevano esplorato. “Una commedia romantica agrodolce dal punto di vista di un uomo gay” hanno dichiarato, e non ce ne sono poi così tante.

Su Netflix ci sono moltissime serie TV che vedono come protagonisti giovani personaggi gay come in Young Royals, Elite oppure Heartstopper. Ma quello che troveremo in Uncoupled è un amore diverso, non è il primo amore adolescenziale, da liceo, ma un amore differente, di una persona sulla quarantina che deve ributtarsi in mare, perché alla fine questo è pieno di pesci.

Se siamo appassionati di romanticismo non dobbiamo perderci allora il film Le relazioni pericolose, sempre disponibile su Netflix. Ma comunque Uncoupled è la nuova serie Netflix romantica e spiritosa da guardare dal 29 luglio.

Lettura consigliata

Questo attesissimo film d’azione e thriller arriva finalmente su Netflix e ci farà venire la pelle d’oca.