Il fine settimana è il momento migliore per preparare un dessert per tutta la famiglia o per gli ospiti, se abbiamo organizzato una cenetta in compagnia. In entrambi i casi, concludere il pasto con un dolce è la soluzione migliore, quella che appaga di più i palati. Ovviamente, non abbiamo molto tempo da dedicare alla cucina e fa anche un caldo terribile che non ci invita sicuramente a passare troppo tempo ai fornelli. Allora la soluzione migliore è quella di un dessert delizioso che si prepara velocemente e che possiamo servire abbinandolo a una composta di fichi, i dolcissimi frutti di stagione, oppure semplicemente al gelato per una soluzione più fresca ed estiva. Bastano 9 minuti nella friggitrice ad aria per questo dolce estivo.

Un dessert dall’impasto tenero e goloso

Per preparare il tortino di mandorle e cioccolato occorre veramente poco tempo e soli 9 minuti di cottura. Alla fine, avremo un dolce delicatissimo da servire freddo, dall’impasto tenero e goloso. Non ci resta che metterci all’opera per prepararlo.

Ingredienti per 4 persone

100 g di albumi;

90 g di zucchero a velo;

2 cucchiai di cacao amaro

110 g di mandorle in polvere;

30 g di farina;

100 g di burro;

½ limone;

500 g di fichi d’India già puliti;

250 g di zucchero.

Cottura: 9-10 minuti

9 minuti nella friggitrice ad aria per questo dolce estivo da servire col gelato

In una ciotola sbattiamo leggermente gli albumi con lo zucchero a velo e poi incorporiamo la farina, il cacao amaro e la polvere di mandorle. Mescoliamo accuratamente gli ingredienti per avere un composto liscio ed omogeneo. Poi, sciogliamo il burro a bagnomaria e lo incorporiamo delicatamente agli altri ingredienti.

Ora trasferiamo il composto in stampini individuali e li cuociamo nella friggitrice ad aria per circa 9 minuti. In alternativa li inforniamo a 180 gradi per circa 10 minuti. A fine cottura, facciamo raffreddare i tortini prima di estrarli dagli stampini. Li serviremo con gelato alla panna, o con altro gusto a scelta.

Se vogliamo invece abbinarli alla composta di fichi, procederemo in questo modo. In una casseruola trasferiamo i fichi privati della buccia e tagliati a grossi pezzi, con lo zucchero e il limone. Lasciamoli cuocere a fuoco dolce per circa 20 minuti. Poi lasceremo raffreddare. Accompagneremo i tortini con la composta. In abbinamento un vino bianco dolce, come il Moscato, da servire fresco, a una temperatura di circa 10 gradi.

Se preferiamo preparare tortini di vari gusti possiamo, prima della cottura, dividere l’impasto in due ciotole e aggiungere a una parte il cacao e all’altra una bustina di vanillina. Avremo tortini al gusto di vaniglia e al cioccolato.

Lettura consigliata

Gusto travolgente e poche calorie per questo antipasto freddo di pesce