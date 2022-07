Quale sarebbe la vacanza perfetta? Ognuno di noi ha una propria idea. Chi adora il mare, chi la montagna e chi il lago. Ebbene, per queste ultime due opzioni non possiamo perdere una combo davvero splendida. Incastonato tra le montagne vi è il Lago di Alleghe che, secondo TripAdvisor, è uno dei più belli d’Italia e per questo non avrebbe nulla da invidiare ai laghi di Garda, d’Iseo o Maggiore.

Se, invece, quando pensiamo alla vacanza perfetta ciò che ci viene in mente è solo il mare, allora abbiamo l’imbarazzo della scelta. Possiamo optare per le località turistiche estere più rinomate, come le Maldive, le Canarie oppure per le isole greche.

Oppure possiamo rimanere in Italia, che di mete invidiabili ne ha eccome. Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia sono famose per il mare cristallino e per gli angoli di paradiso nascosti. Basti pensare alla Riserva dello Zingaro, in provincia di Trapani, oppure alla parte del Gargano della Puglia.

Insomma, per una vera vacanza super rilassante ma divertente allo stesso tempo non ci sarebbe bisogno di andare lontano. Dopo circa un’ora e mezza di aereo da Milano saremo sul bellissimo territorio di Palermo. Chi proviene da Roma, invece, a meno di un’ora addirittura.

In provincia di Palermo

Ospita spiaggia finissima e faraglioni questo borgo dal mare turchese e cristallino. Terrasini si trova in provincia di Palermo ed è una località marittima davvero incantevole. Durante il periodo estivo non vi è giorno della settimana in cui la grande piazza non sia invasa dai turisti e dai giovani.

La movida è ricca grazie ai tanti bar, ristoranti e pub a cui fa da sfondo il maestoso Duomo. Anche il lungomare è ricco di pub dai quali si può ammirare la costa che ospita i faraglioni illuminati. Terrasini è il luogo ideale per chi cerca relax di giorno e divertimento di sera.

Ma la bellezza di Terrasini non finisce qui. Nei pressi si può trovare un posto nascosto a strapiombo, anch’esso poco conosciuto, che si chiama Baia di San Cataldo, nonché una delle calette più belle e romantiche di tutta la Sicilia, Cala Rossa.

Ospita spiaggia finissima e faraglioni questo borgo dal mare turchese e limpido

Oltre a Terrasini, anche la zona limitrofa ha molto da offrire. Da Terrasini possiamo spostarci verso Borgo Parrini, a Partinico. È un borgo incantevole definito come una piccola Barcellona, dove le case sono dipinte allo stile di Gaudì.

Possiamo raggiungere anche Castellammare del Golfo e proseguendo ci recheremo nella provincia di Trapani, che ospita luoghi da cartolina. Tra i posti citati, Terrasini è quella che conviene di più a livello economico per dormire e mangiare.

Lettura consigliata

Vacanza last minute di 3 giorni al mare a meno di 500 euro per famiglia in Italia