Uscito nel 2020, è stato disponibile al cinema e su alcune piattaforme streaming. Su queste, però, non si poteva vedere gratuitamente, ma era necessario noleggiarlo. A breve, nel mese di luglio, invece arriva su Netflix, dove i contenuti sono tutti gratuiti, sempre se abbiamo un abbonamento.

Un film diretto da un grandissimo regista. Infatti è un film di Christopher Nolan che vede come protagonisti John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki. È una pellicola molto attesa e che è stata molto apprezzata dal pubblico. Infatti su Coming Soon ha avuto come voto 3.8/5, su MyMovies 3.2/5 e su IMDb, invece, ha avuto 7.3/10.

Dove è disponibile?

Il film Tenet sarà disponibile dal 15 luglio su Netflix, gratis se abbiamo l’abbonamento. Invece è disponibile con noleggio su Amazon Prime Video, Tim Vision, Apple TV, Google Play Film e su YouTube. Ovviamente i prezzi variano da piattaforma a piattaforma. Diverso sarà anche il prezzo se vogliamo solo noleggiarlo o se vogliamo anche acquistarlo. Inoltre su Amazon Prime Video c’è una lista di film molto accattivanti da guardare.

Questo attesissimo film d’azione e thriller arriva finalmente su Netflix e ci farà venire la pelle d’oca

Tenet è tutt’altro che un film semplice. Ma quasi tutti i film di Nolan non sono semplici. Infatti la stesura della sceneggiatura ha richiesto più di cinque anni di lavoro. La fase pre-produzione è iniziata verso la fine del 2018, mentre quella del casting nel marzo del 2019, poi conclusasi con un cast stellare.

Le riprese sono iniziate a maggio e sono terminate a novembre del 2019 e sono state realizzate negli USA e in India, ma anche in Europa geografica: Danimarca, Estonia, Italia, Norvegia, Regno Unito. È uscito nelle sale in un periodo abbastanza complesso, infatti è stata la prima produzione di Hollywood ad uscire nei cinema dopo la loro chiusura.

La trama di Tenet

Il film racconta la storia di un agente segreto che deve recuperare un’arma molto potente, prevenendo in questo modo lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. Egli dovrà viaggiare nel tempo e piegare le complessi leggi della natura in modo tale da avere successo nella sua missione. Un film pieno di azione e suspense che sicuramente non ci farà staccare gli occhi dallo schermo. Una pellicola molto chiacchierata dalla stampa internazionale e italiana. E così questo attesissimo film d’azione e thriller arriva finalmente su Netflix, una pellicola assolutamente da vedere per capire meglio il fantastico mondo di Nolan.

