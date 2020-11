Ideale per farcire le torte ma eccezionale anche da servire come dessert al cucchiaio. La crema alla vaniglia rappresenta una preparazione versatile e decisamente pratica, oltre che velocissima. Grazie alla sua consistenza vellutata e alla sua delicatezza di gusto, tale ricetta può accompagnare tranquillamente un dolcetto per la colazione o un soffice pan di spagna. In una manciata di passaggi, la tradizione torna nuovamente ad essere la padrona della cucina. In poco più di 30 minuti la crema classica alla vaniglia sarà pronta per essere servita. Ecco tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

75 ml di latte;

4 tuorli;

250 ml di panna fresca;

75 g di zucchero;

1 bacca di vaniglia.

Un’avvolgente sensazione d’amore con la crema classica alla vaniglia pronta in pochi minuti. Preparazione

Per prima cosa bisogna far cuocere in un pentolino sia il latte che la panna. Successivamente, sarà necessario incidere il baccello di vaniglia, raccogliere i semi con un cucchiaino ed aggiungerli alla miscela di latte e panna. Portare a bollore a fuoco medio per circa 7-8 minuti. Lasciare riposare pe circa mezz’ora.

Intanto, in una ciotola versare i tuorli e lavorare con lo zucchero, mescolando con cura. Quando il composto risulterà spumoso e chiaro, versare poco a poco la miscela di latte, panne e vaniglia. A fuoco lento mescolare con pazienza e spegnete poco prima di arrivare a bollore. Una volta terminata la fase della cottura, la crema è praticamente pronta. Un consiglio utile, per evitare che si formi la tanto temuta crosticina in superficie, conservare la crema in frigo coperta da una pellicola alimentare trasparente. Ed ecco che in men che non si dica la crema è pronta per l’uso.

Se “Un’avvolgente sensazione d’amore con la crema classica alla vaniglia pronta in pochi minuti” è stato utile al Lettore, si consiglia anche “Come preparare una crema pasticcera da leccarsi i baffi”.