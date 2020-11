La corsa di Piazza Affari ha sorpreso un po’ tutti, anche perché è arrivata forse nel peggiore momento delle ultime settimane. Lo scenario economico e sociale è in via di deterioramento in Italia e in Europa. Ma le Borse europee, e quella italiana, da due sedute corrono. Ma quanto può guadagnare ancora la Borsa di Milano?

Dove si trova Piazza Affari?

Il rimbalzo di Piazza Affari inizia ad essere rilevante. Dal minimo del 29 ottobre al massimo di ieri, l’indice maggiore della Borsa milanese, Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha guadagnato il 7,5%. Non è un rialzo eccezionale, ma rimane pur sempre una bella performance.

Adesso occorre chiedersi se siamo in presenza di un rimbalzo o di una inversione di trend. Gli Analisti di ProiezionidiBorsa consigliano prudenza. Lo abbiamo già scritto in precedenti articoli su questa rubrica, che accompagna i Lettori ogni mattina prima della apertura della Borsa. Ribadiamo che una rondine non fa primavera.

Quindi è meglio stare alla finestra? Dipende dall’orizzonte temporale dell’investitore. Si può anche puntare su nuovi rialzi per le prossime sedute, ma occorre essere pronti a uscire immediatamente se tornassero i segnali di tempesta.

Quanto può guadagnare ancora la Borsa di Milano

Ma possono tornare i segnali di tempesta? Si potrebbe essere nell’occhio del ciclone. È quella fase di calma dopo gli sconvolgimenti della tempesta. Ma è una calma relativa proprio perché ci si potrebbe trovare nel bel mezzo del ciclone. E in questo caso tornerebbe presto la tempesta. Ecco perché occorre essere prudenti e agire con la massima rapidità in caso i mercati girassero nuovamente al ribasso.

Oggi per l’indice Ftse Mib, la salita sopra quota 19mila punti potrà spingere i prezzi fino a 19.400 punti. A questo livello passa una trendline discendente che unisce tutti i massimi discendenti dal 13 agosto a oggi.

Ma non è escluso che la resistenza dei 19.000 punti possa essere colta per fare scattare prese di beneficio dopo i forti rialzi delle ultime due sedute. Specie se arriveranno segnali contrastanti da Wall Street che sarà condizionata dall’esito delle elezioni presidenziali USA.

Un nuovo gap da chiudere, ma questa vota ribassista

E poi c’è da considerare un altro fattore. Con la seduta di ieri, l’Ftse Mib ha chiuso un gap ribassista, ma ne ha aperto uno rialzista. E come tutti i gap, anche questo deve essere colmato. E per colmarlo l’indice deve scendere fino a 18.400 punti. In caso di calo, se i prezzi si fermassero in quella zona, sarebbe un bel segnale. Ma se scendessero sotto, potrebbero precipitare nuovamente a 18.000 punti.

