Straripante di ripieno e ricca di sapori, la torta salata è un must in cucina. La ricetta si presta ad essere un’ottima alternativa ai soliti antipasti. Tuttavia, per la ricchezza degli ingredienti, una bella fetta di torta salata può essere gustata tranquillamente anche come piatto unico, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione da dedicare a lunghe preparazioni. Ecco l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

1 kg di spinaci;

400 g di pasta sfoglia;

300 g di ricotta fresca;

2 uova;

100 g di parmigiano;

sale e pepe q.b.

Ricetta facile della torta salata con ricotta e spinaci. Preparazione

Grazie alla sfoglia già pronta, la realizzazione della torta salata si presenta come un procedimento semplice che tutti ma proprio tutti possono provare. Ed è questo il successo della ricetta. Servire a tavola una squisita prelibatezza in poco tempo e con ingredienti ricchi di nutrienti.

Innanzitutto, bisogna pulire e bollire gli spinaci in acqua salata per circa 10 minuti. Una volta cotti, gli spinaci vanno scolati e tritati finemente. Ora, bisogna prendere una ciotola e mescolare la ricotta con il parmigiano, le uova, un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Dopo aver amalgamato bene, aggiungere gli spinaci. Prendere una tortiera di circa 24 cm di diametro e foderarla con un foglio di carta da forno, precedentemente bagnato con acqua e strizzato.

Dividere a metà la pasta sfoglia e stendere una prima parte nello stampo. Con una forchetta creare due piccoli fori alla pasta. Versare il ripieno e richiudere, sigillando i bordi facendo pressione con una forchetta, con l’altro strato di pasta sfoglia. Infine, far cuocere per circa 25 massimo 30 minuti alla temperatura di 200°C. Ed ecco che dopo pochi minuti la torta salata ricotta e spinaci è pronta per essere servita ed assaporata da tutti gli ospiti.

