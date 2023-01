Le patatine fritte sono il piatto più amato da grandi e piccini. Ideale da proporre come contorno a pranzo o cena, è ottimo anche per l’aperitivo. Tuttavia esistono delle alternative valide alle patatine fritte. Di seguito scopriremo quali ricette sono altrettanto buone ed anche più leggere.

È davvero difficile trovare qualcuno a cui non piacciano le patatine fritte. Un piatto estremamente saporito gradito da grandi e piccini. Tuttavia qualcuno potrebbe avere delle riserve in proposito. Fortunatamente esiste un’alternativa valida alle patatine fritte. Tre piatti altrettanto saporiti ma meno calorici.

Stuzzichini fritti di polenta croccante

Una ricetta pratica e veloce, ma anche molto saporita. Perfetta per un ottimo aperitivo, per accompagnare verdure e salumi, ma anche senza accompagnamento. Basterà preparare la classica polenta e farla raffreddare. Una volta che polenta avrà acquistato una consistenza solida dovrà essere tagliata a listarelle. Una volta impanate con cura si procede con la frittura. La polenta va fritta fin quando non è croccante. Un altro modo per cucinarla è con la stessa preparazione ma con cottura al forno. Il risultato sarà uno stuzzichino croccante da gustare come vere e proprie chips.

Se non entusiasma l’idea di mangiare polenta, possiamo sostituirla con le zucchine. Anche in questo caso, basterà tagliare a listarelle le zucchine, impanarle e friggerle. Una volta raggiunta la giusta croccantezza saranno cotte al punto giusto. Anche in questo caso potranno essere gustate come vere e proprie chips, magari accompagnate da qualche salsa. Stesso discorso vale anche per zucca e carote. In questo caso possiamo realizzare bastoncini croccanti di zucca e carote. Basterà tagliare la zucca e la carota a tocchetti. Sistemati su una teglia e infornati, risulteranno gustosissimi se conditi con un filo d’olio, rosmarino, alloro, sale e pepe. Ma non finisce qui!

Un’alternativa valida alle patatine fritte, prova queste ricette

Con questa nuova ricetta possiamo davvero sostituire le patatine fritte con ingredienti più sani. In questo caso ecco cosa ci serve per preparare gli stick di ceci croccanti:

300 ml di acqua;

50 g di farina di ceci;

25 g di farina di mais;

1 cucchiaino di sale;

1 cucchiaino di maggiorana;

1 cucchiaino di timo;

1 cucchiaino di paprika dolce.

Non è assolutamente una ricetta complicata da realizzare. Innanzitutto far bollire l’acqua con il sale e aggiungere tutte le spezie. In seguito aggiungere le farine in una sola volta e mescolare con le fruste. Cuocere per due minuti. Stendere l’impasto con circa 3mm di spessore in una teglia unta con olio. Far raffreddare per circa un’ora. Infine tagliare a striscioline e infornare a 180° per circa 20 minuti. Il risultato finale è stupefacente. Con queste ricette possiamo davvero realizzare un’alternativa valida alle patatine fritte. Naturalmente largo spazio alla fantasia, come abbiamo visto è davvero facile creare stuzzichini leggeri e saporiti. E non dimentichiamo di condire tutto con tante salse aromatiche.