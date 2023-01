Bastano pochi ingredienti per preparare 3 antipasti perfetti anche per un aperitivo veloce

Portare in tavola sempre nuove preparazioni è utile per stimolare la fantasia e il palato dei commensali. In molti amano sperimentare sempre ricette diverse.

In molti amano cucinare, dal pranzo alla cena passando per gli aperitivi e gli antipasti. Chi predilige occuparsi degli antipasti non avrà che l’imbarazzo della scelta dal momento che si potrà passare da quelli più classici ai meno diffusi. La cucina regionale italiana, infatti, è ricca di preparazioni ricche di gusto. Chi predilige la cucina straniera, nello stesso modo, potrà sbizzarrirsi tra ricette davvero interessanti.

Un modo per viaggiare senza spendere un soldo ma assaporando gusti e sapori che arrivano da lontano. Oggi si andrà alla scoperta di 3 preparazioni davvero gustose provenienti da diverse zone del globo.

Bastano pochi ingredienti per preparare 3 antipasti davvero gustosi

La prima è il Ktipiti a base di peperoni e yogurt greco. Per realizzare questo antipasto sarà sufficiente procurarsi dei peperoni rossi o gialli, della feta e dello yogurt greco. Prendere i peperoni, lavarli accuratamente sotto l’acqua e metterli in forno a 200 gradi per circa dieci minuti. Se il forno utilizzato ha la funzione grill si consiglia di sfruttarla. Una volta tolti dal forno li si potrà lasciare a raffreddare per qualche minuto prima di eliminarle la pelle esterna. In un frullatore, poi, unire i peperoni, al feta, lo yogurt, un po’ di olio extravergine d’oliva e un pizzico di pepe. Frullare e servire in tavola.

Chips di zucchine

Un’altra interessante ricetta che possiamo preparare davvero in poco tempo sono le chips di zucchine con formaggio. Anche in questo caso sarà sufficiente procurarsi delle zucchine, del pangrattato, delle uova e del parmigiano. Lavare accuratamente le zucchine prima di tagliarle a rondelle non troppo spesse. In un piatto sistemare il pangrattato e in una ciotola solamente l’albume o l’uovo intero. Prendere le fettine di zucchine e passarle nell’uovo prima di metterle nel pangrattato. Nel pangrattato aggiungere un po’ di sale e pepe da utilizzare per impanare le zucchine. Le rondelle di zucchine, poi, andranno lasciate scaldare in forno per circa un quarto d’ora a 200 gradi. Un’altra preparazione le vede scaldate in una pentola antiaderente con un filo di olio.

Anelli di cipolla

Un’altra preparazione molto famosa e diffusa è quella che vede protagonisti gli anelli di cipolla. Prendere una cipolla e tagliarla a rondelle spesse, passarle poi nell’uovo e nel pangrattato o nella farina. Per le cipolle si consiglia di utilizzare solamente gli albumi leggermente sbattuti. Le cipolle, poi, andranno fatte scaldare in forno a circa 200 gradi per una ventina di minuti. Servire ben dorate. Bastano pochi ingredienti per preparare 3 antipasti ideali anche come aperitivo.