Attenzione perché scadono il 23 febbraio le domande ai nuovi 216 posti di lavoro a tempo pieno in Veneto

Per i professionisti della sanità si aprono nuove opportunità professionali in Veneto. Diverse AULSS regionali, infatti, sono alle prese con le assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di nuovo personale in alcuni ambiti operativi. Vediamo di quali si tratta e quali sono i requisiti di ammissione alle selezioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 24 gennaio sono apparsi gli estratti dei nuovi bandi di concorso indetti da Azienda Zero di Padova (AZP). Si tratta di 5 distinte procedure per complessive 216 unità da assumere per conto delle AULSS interessate alle figure oggetto dei bandi. Le procedure concorsuali, infatti, sono espletate da AZP unitariamente ai soli fini procedurali.

Attenzione perché scadono il 23 febbraio le domande ai nuovi 216 posti in ambito sanitario

Partiamo anzitutto dai profili ricercati. Nello specifico si tratta di:

10 dirigenti medici nella disciplina di medicina legale , area della medicina diagnostica e dei servizi;

, area della medicina diagnostica dei servizi; 1 dirigente medico nella disciplina di oftalmologia per l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona;

per l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona; 60 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 104 tecnici sanitari di laboratorio biomedico ;

; 41 posti di ostetrica/o.

Nell’istanza i candidati dovranno indicare l’AULSS per la quale intendono concorrere (tranne nella selezione per il solo posto da dirigente a Verona). La scelta effettuata non potrà poi essere cambiata. Ancora, alcune selezioni prevedono delle riserve di posti in favore dei volontari delle Forze dell’Ordine.

I requisiti di ammissione alle selezioni

I bandi prevedono nei candidati il pieno possesso dei requisiti generici e specifici di ammissione alle selezioni.

Nei primi abbiamo la cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni di Legge in materia. Poi l’idoneità alle mansioni specifiche del profilo professionale e l’età inferiore a quella di collocamento a riposo d’ufficio. Non possono partecipare gli esclusi dall’elettorato attivo e licenziati, destituiti etc. da un pregresso impiego pubblico.

I requisiti specifici si scindono in base ai profili, ossia:

ai dirigenti medici si richiede laurea in Medicina e specializzazione attinente (o affine o equipollente) al profilo o iscrizione ad almeno il 3̊ anno del corso di formazione specialistica;

(o affine o equipollente) al profilo o iscrizione ad almeno il 3̊ anno del corso di formazione specialistica; per gli ostetrici, laurea in professioni sanitarie infermieristiche ( L/SNT1 ) abilitante alla professione di Ostetrico/a o equiparata o equipollente;

in professioni sanitarie infermieristiche ( ) abilitante alla professione di Ostetrico/a o equiparata o equipollente; per i 104 tecnici, laurea appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche ( L/SNT3 ) abilitante alla professione (o equiparata o equipollente);

appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche ( ) abilitante alla professione (o equiparata o equipollente); per i 60 tecnici, infine, laurea in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4) abilitante alla professione o equiparata o equipollente

A tutti i candidati, infine, si chiede regolare iscrizione al relativo Albo professionale.

Le istanze di ammissione alle selezioni

Ai candidati è chiesto inoltre il pagamento di un contributo spese concorsi, non rimborsabile in nessun caso, di 15 euro in favore di AZP. Il pagamento va fatto entro il termine di scadenza dei bandi. Al riguardo, attenzione perché scadono il 23 febbraio le domande ai nuovi 216 posti in Veneto. Lettura consigliata

Istanze e allegati andranno inviati solo online e tramite la specifica procedura telematica dettagliata nei bandi.

L’eventuale prova preselettiva sarà decisa dall’Amministrazione in base al numero di istanze pervenute per profilo. Quanto alle prove vere e proprie, i 5 bandi ne prevedono una scritta, una pratica e una orale. Le materie oggetto d’esame sono collegate al profilo per il quale ci si candida.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a consultare integralmente il bando d’interesse per i dettagli. attenzioneperchéscadono il 23 febbraio le domande ai nuovi 216 posti