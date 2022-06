Quando si parla di arredamento e design di interni, sappiamo che lo stile delle nostre case si è completamente trasformato nell’ultimo secolo. Non solo sono comparsi nuovi elettrodomestici grazie al grande sviluppo della tecnologia (si pensi a frigoriferi, piani cottura a gas e televisioni) ma sono spariti molti oggetti che una volta erano in tutte le case. Ma a volte le mode ritornano. E proprio in questi anni sta prendendo piede la moda dell’arredamento vintage o all’antica, infatti, è semplice trasformare i mobili che già abbiamo, per farli sembrare più eleganti. Sono sempre di più gli italiani che amano un tocco di rustico e di pittoresco nell’arredamento di casa. E c’è un oggetto in particolare che da subito alla nostra casa un tocco di antichità e raffinatezza. Vediamo quale.

La toelette da camera sta tornando di moda

Una volta era presente in tutte le camere da letto e a volte anche nei salotti, la toelette da camera. Si tratta di qualcosa di molto semplice: un catino e una brocca accompagnati da un asciugamano e a volte uno specchio. Ovviamente questi oggetti erano necessari prima dell’avvento dell’acqua corrente in casa. Ma anche in epoca relativamente tarda, come gli anni ‘30 o ‘40, molti conservavano in casa la toelette da camera per ragioni estetiche. E ora questo oggetto simbolo del passato sta tornando di moda.

Una volta lo vedevamo solo nei film ma oggi con 100 euro possiamo acquistare questo pezzo di arredamento utilissimo, romantico e pittoresco

Potrebbe sembrare assurdo nel XXI secolo, ma in realtà la toelette da camera può tornare utile anche a noi. Oggi non abbiamo più l’abitudine di tenere un catino d’acqua in camera da letto, ma pensiamo alle occasioni in cui potremmo sfruttarlo. Magari quando consumiamo uno snack alla scrivania, o rovesciamo una tazzina di caffè o in mille altre occasioni. Il valore della toelette da camera per noi moderni è senza dubbio principalmente estetico, ma non è detto che questo oggetto non sia anche utile.

Componiamo la nostra o acquistiamola già fatta

Una volta lo vedevamo solo nei film, ma oggi sempre più persone si mettono in casa questo oggetto di arredamento: la toelette da camera. E costa davvero poco. Un qualunque catino abbastanza capiente con una brocca andrà bene. Se invece vogliamo acquistare un set completo con piedistallo dovremo spendere circa 100 euro.

