Passare per le vie e vedere balconi, terrazze e giardini pieni di tanti fiori colorati è una gioia per gli occhi e rasserena. La passione per il giardinaggio può nascere fin da bambini. Lo stupore di veder nascere e crescere una piantina da un piccolo seme può verificarsi anche da adulti.

Ci sono tante piante tra cui scegliere per abbellire i nostri appartamenti o lo spazio esterno. Ci sono quelle che producono fiori, le rampicanti, le piante grasse di varia forma e dimensione.

Se si ha lo spazio sufficiente si potrebbe tentare anche la coltivazione di alberelli da frutto. Ci si potrebbe accontentare, in alternativa, di qualche ortaggio o erba aromatica. In appartamento, sovente, si trova il Ficus Benjamin. Questa specie vegetale richiede poche attenzioni. La resa è splendida, dato che in altezza può crescere anche di qualche metro.

Come coltivare il Ficus benjamin

La pianta di Ficus benjamin possiamo tenerla in appartamento quasi tutto l’anno. Avrebbe bisogno di un vaso e sottovaso da svuotare a ogni annaffiatura, che in inverno sarà diradata.

Nella stagione fredda è preferibile metterla in una stanza luminosa. Attenzione però alle fonti di calore, anche se è meglio che la temperatura della stanza non scenda sotto i 15 gradi. D’estate è bene spostarla a mezz’ombra e darle acqua più di frequente.

Ecco perché questa pianta perde le foglie verdi o gialle e cosa fare per recuperarla e curarla in estate

Potrebbero verificarsi dei problemi con la nostra pianta da interno. Se il ficus perde improvvisamente le foglie, potrebbe essere un problema legato all’annaffiatura. Se le radici sono troppo secche, non ha ricevuto la giusta quantità d’acqua soprattutto d’estate. Basterà irrigarlo con costanza e nebulizzare le foglie.

Le foglie potrebbero cadere anche per un eccesso di liquidi e per il ristagno idrico nel sottovaso. In questo caso sarebbe bene pulire le radici dal marciume e mettere la piantina in un altro vaso con un terreno diverso. Annaffiare con regolarità senza eccedere e svuotare ogni tanto il sottovaso.

Un’altra possibile causa è quella legata alla presenza di cocciniglia. In questo caso è bene controllare le foglie cadute e quelle rimaste. Se sono ingiallite e c’è una specie di lanuggine sarebbe bene utilizzare un antiparassitario adatto. In seguito, si potrebbe eseguire una potatura per togliere le foglie colpite e gli eventuali rametti secchi. Quindi, ecco perché questa pianta perde le foglie.

Inoltre, per permettere al ficus di ricevere in tutte le sue parti la stessa quantità di luce e crescere verde, gli esperti consigliano di girare ogni tanto il suo vaso.

