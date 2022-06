Ci sono tanti modi per fare un backup delle foto o file che si hanno sul proprio smartphone. A volte, però, c’è necessità di un’operazione più semplice: trasferire qualcosa dal computer al telefono. Si possono utilizzare dei cavi, collegamenti bluetooth e tutta una serie di soluzioni che non sono, però, il massimo della praticità. Soprattutto per chi non ha conoscenze specifiche sul tema.

Non serve essere esperti di tecnologia per sfruttare il velocissimo trucco per passare foto o file dal proprio computer a qualsiasi altro dispositivo che abbia accesso a WhatsApp. Si può, infatti, sfruttare la popolare app di messaggistica, che usano praticamente tutti, per velocizzare le operazioni.

Il requisito essenziale

La condizione necessaria per beneficiare di questo sistema è avere WhatsApp Desktop. Si deve, cioè, avere accesso all’applicazione dal proprio dispositivo Windows o Mac.

Per chi non l’avesse, l’attivazione è semplicissima. In un pc di cui si ha certezza di avere accesso esclusivo (per ragioni di privacy), si dovrà accedere a web.whatsapp.com. Sullo schermo appariranno tutte le indicazioni per attivare la versione desktop di WhatsApp. Seguendo i passi indicati, in poco tempo tutto sarà attivo.

Il velocissimo trucco per passare foto o file da pc Windows o Mac a telefono Android o iOS

Il passaggio successivo sarà utilizzare il browser del proprio pc, cioè il programma che si usa per navigare su internet. Ipotizzando si tratti di Chrome, bisognerà digitare wa.me/3xxxxx. Al posto del 3 seguito dalle x, occorrerà inserire il proprio numero di telefono. A quel punto si avrà accesso ad una pagina sul sito ufficiale di WhatsApp in cui bisognerà cliccare “Continua e vai alla chat”.

Qualora si utilizzi la versione web di WhatsApp per il desktop, bisognerà selezionare in basso “Usa WhatsApp web”. A quel punto si avrà accesso a una finestra che è praticamente una chat con sé stessi.

Qui si potrà allegare qualsiasi file che si vuole passare sul telefono. Sia che si tratti di un Pdf, che di un video o di una foto, sarà sufficiente inoltrarlo attraverso questa chat. L’icona per allegare è in basso a sinistra.

Prendendo poi il telefono, aprendo WhatsApp e accedendo alla chat con il proprio numero di telefono, si noterà come si troveranno tutti i contenuti inviati. Da scaricare o già scaricati, a seconda delle impostazioni che si hanno. Il tutto senza utilizzare alcun tipo di cavo. Ovviamente i due dispositivi dovranno essere rispettivamente connessi a internet per inoltrare e ricevere il file o le foto.

Non bisognerebbe, inoltre, mai dimenticare ogni tanto di liberare un po’ di memoria con la procedura dedicata dell’app.

