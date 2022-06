Se le mode in generale sono in continua evoluzione, questo vale a maggior ragione per le mode estive. L’estate è il periodo in cui molti di noi si sentono in vena di sperimentare con il nostro guardaroba e di introdurre elementi di novità. In particolare, è il guardaroba femminile che ci permette di giocare di più con colori, abbinamenti e accessori. Ogni anno le riviste di moda, e le vetrine dei negozi più chic, ci propongono le novità all’ultimo grido, e quest’anno i colori più gettonati sono davvero insospettabili. Vediamo quali.

L’abbinamento fucsia-giallo è diventato di moda

Il messaggio di questa estate sembra essere: “viva i colori squillanti!”. In particolare, viva i colori evidenziatore. Se viviamo in una località di mare, osserviamo bene le vetrine. Accanto agli splendidi colori estivi come il corallo, il verde acqua o il blu navy, vedremo innumerevoli vestiti estivi che associano i colori fucsia e giallo. Un abbinamento che fino a poco tempo fa veniva considerato assolutamente proibito, o ammesso soltanto quando volevamo fare jogging di notte in una strada poco illuminata. Ma come possiamo sfoggiare al meglio questi nuovi colori?

Una volta era anatema abbinare questi due colori ma quest’anno sono all’ultima moda per i vestiti estivi

Le regole per indossare capi fucsia e gialli in maniera elegante e raffinata sono poche, ma molto importanti. Per prima cosa, non introduciamo altri colori squillanti nel nostro outfit. Scegliamo quindi borse, scarpe e accessori di colori rigorosamente neutri. Oltre al bianco e al nero, è ammesso il marrone. Sì quindi alla borsa di cuoio, intramontabile accessorio estivo.

Aggiungiamo del bianco al nostro outfit

La chiave per abbinare fucsia e giallo in maniera elegante è di non accostarli mai direttamente. Usiamo invece un capo di colore bianco come “cuscinetto” per smorzare questi due colori molto squillanti. Potremmo magari indossare un copri spalle giallo, una maglia bianca e una gonna fucsia, ad esempio. Oppure dei pantaloni gialli e un foulard fucsia, con il resto dell’outfit in bianco. Attenzione anche ai più piccoli dettagli: scegliamo uno smalto neutro, oppure uno smalto fucsia o giallo. Stessa regola vale per gli accessori più piccoli, come elastici per capelli, collane, braccialetti o cavigliere. Completiamo il look con un cappello estivo e con le scarpe che stanno finalmente tornando di moda dopo anni nel dimenticatoio.

Una volta era anatema abbinare questi due colori e se ancora non ci sentiamo pronte a fare il grande passo e a comporre un intero outfit in fucsia e giallo, proviamo ad associare questi due colori negli accessori, come borse, foulard o gioielli.

Approfondimento

Torna finalmente di moda questo taglio giovanile adatto a capelli lisci o ricci facile da mantenere e da acconciare