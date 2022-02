Azzeccare il taglio di capelli giusto per noi non è mai semplice. Spesso ci lasciamo trascinare dalle mode e finiamo per richiedere dei tagli che a volte non sono i più adatti per la nostra forma del viso o tipo di capelli. Quante donne, ad esempio, stanno veramente bene con un caschetto corto? E quante con la permanente? Molti tagli sono adatti soltanto a una parte della popolazione, anche se vanno molto di moda.

Ma questo non vale per tutti i tagli. Esistono in realtà alcune acconciature che stanno bene quasi a tutti. Sia che abbiamo i capelli lisci, sia ricci, sia ondulati. E ce n’è uno, popolare qualche anno fa, che oggi comincia nuovamente a vedersi per le strade. Vediamo di che taglio si tratta.

Adatto a chi ha i capelli corti, medio-corti, medi o lunghi

Proprio tutte possono scegliere questo taglio, perché è adatto non solo a tutte le texture (lisci, ondulati e ricci) ma anche a tutte le lunghezze. Sta bene sia a chi ha i capelli corti, che medi, che lunghi. Chiediamolo quindi al nostro parrucchiere, perché certamente ci farà fare un figurone.

Torna finalmente di moda questo taglio giovanile adatto a capelli lisci o ricci facile da mantenere e da acconciare

Ma di quale taglio stiamo parlando esattamente? Si tratta del side shave, cioè della rasatura laterale. Questo taglio consiste nel rasare quasi a zero soltanto una parte della testa, generalmente da un lato. Era molto popolare tra i giovani, soprattutto tra le ragazze, qualche anno fa, ma ora sta tornando di moda per le donne di tutte le età. Ma quali sono i vantaggi di questo taglio e come possiamo portarlo al meglio?

Si può acconciare nella maniera che desideriamo

Torna finalmente di moda questo taglio che ci fa sembrare più giovani, sbarazzine e che non richiede tempi lunghi per essere mantenuto e acconciato. Anzi, il side shave è uno di quei tagli che possiamo portare così com’è, senza altri interventi. Se desideriamo qualcosa di leggermente più elaborato, possiamo legare i capelli più lunghi in una coda. Possiamo anche fare una treccia sul lato non rasato.

Se non siamo pronti a fare il grande passo possiamo simularlo

Per vedere come staremmo con questo taglio possiamo prima acconciare i capelli in un faux side shave, cioè un side shave finto, che prevede delle treccine molto aderenti alla testa da un lato. Online si trovano molti tutorial che ci permettono di provare l’acconciatura prima di chiederla al parrucchiere. Ecco un altro consiglio: se i nostri capelli sembrano spenti e fragili durante l’inverno, forse è perché facciamo questo errore.