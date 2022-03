Se c’è qualcosa che proprio tutti hanno notato riguardo al mondo della moda, è che spesso i trend ritornano. Lo possiamo vedere chiaramente nella grande passione per tutto ciò che è vintage, ma anche per capi come i pantaloni a zampa o i jeans strappati o le sneakers anni ‘60, e per moltissime grandi icone del passato. Ma per quanto riguarda il mondo delle scarpe, c’è un tipo di calzatura in particolare che è stato amato e odiato come pochi altri. Qualche anno fa se ne vedevano moltissime in giro, poi sono quasi sparite dalla circolazione. Ma aguzziamo gli occhi, perché questo tipo di calzatura sta finalmente tornando nelle nostre città. Vediamo di che cosa si tratta.

Le scarpe con la punta nascono nel Medioevo

Stiamo parlando delle scarpe con la punta, a volte anche molto accentuata. Potrebbero sembrare una stranezza moderna, ma in realtà le scarpe con la punta hanno una lunghissima e nobile storia. Sono infatti entrate nell’uso comune già nel xv secolo, tra le classi nobili europee. Alcuni modelli avevano una punta così esagerata da essere addirittura più lunga del corpo della scarpa stessa. Venivano chiamate Poulaine, perché erano particolarmente amate nel Regno di Polonia. Da allora, le scarpe a punta non sono mai tramontate, e popolano le nostre strade anche oggi. Ma come mai stanno tornando di moda? E soprattutto, come possiamo indossarle al meglio?

Una volta erano ovunque, ora questo modello di scarpe amato e odiato sta tornando di moda dopo essere sparito per anni

Le scarpe a punta hanno fatto furore soprattutto negli anni ‘90. Moltissimi italiani se le ricorderanno. Sono state protagoniste negli armadi di tante donne per anni. Dai modelli più raffinati con tacco vertiginoso, fino ai modelli flat, le scarpe con la punta hanno conquistato quasi tutti. E ora queste calzature stanno tornando ad essere le protagoniste degli ambienti più fashion. Le leggi della moda vogliono, infatti, che nessun grande classico tramonti mai. Oltre alle scarpe con la zeppa e gli scarponcini scamosciati, tornano anche le scarpe con la punta, dopo molti anni di assenza. Ma come possiamo indossarle al meglio?

Sono delle preziose alleate per chi ha le gambe corte

Una volta erano ovunque, ora le scarpe a punta vengono scelte soprattutto da alcune donne. A gioire del ritorno delle scarpe a punta sono principalmente le donne che non posso vantare gambe vertiginosamente lunghe. Le scarpe a punta, infatti, fanno sembrare anche le gambe corte molto più slanciate. Scegliamo scarpe a punta sia per le serate eleganti, ma anche per le uscite pomeridiane.

A proposito di grandi classici che tornano di moda, questa primavera indossiamo lo scamosciato. Ed ecco qualche consiglio per abbinarlo al meglio.