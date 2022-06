Ci sono dei sogni nel cassetto di ognuno di noi. Li accarezziamo segretamente e aspettiamo il momento di realizzarli. Poi la fortuna arriva e finalmente possiamo tirarli fuori. Questo è il momento giusto per un segno che ha dovuto aspettare molto, quello dei Gemelli. Quale sarà il suo sogno? Non è importante, le stelle saranno comunque generose.

È il momento di dare uno scossone alla propria vita

Durante il mese di giugno il cielo di questo segno zodiacale pullula di presenze positive. I pianeti fanno a gara per favorirlo. Marte e Giove in buona posizione, il Sole, Venere e Mercurio, che faranno il loro ingresso durante il mese, annunciano un periodo pieno di novità. Giugno sarà brillante per questo fortunatissimo segno zodiacale. Basta solo crederci e afferrare al volo la fortuna che richiede una mano ferma e non cento esitazioni. Alcune volte siamo noi ad allontanarla. La dea bendata si avvicina e noi ci sottraiamo quasi spaventati di poter dare uno scossone alla nostra vita. Questa volta i Gemelli dovranno saper cogliere l’attimo e saranno ripagati. Soprattutto per chi lavora nel campo dei viaggi, della comunicazione e dell’impresa ci saranno incontri ed opportunità. Tutti, in ogni caso, sentiranno un forte desiderio di rilanciare la propria vita e di cercare nuove strade.

Giugno sarà brillante per questo fortunatissimo segno zodiacale governato da Mercurio che vivrà un mese di grandi slanci nel lavoro e in amore

Questo è il mese in cui verrà fuori la qualità dei rapporti con le persone che ci circondano. Sapremo capire bene se chi abbiamo di fronte è un vero amico o solo un opportunista. Infatti i sentimenti veri sono disinteressati e si manifestano nei momenti difficili. Un amico ci sarà sempre per ascoltarci e darci una pacca sulla spalla, magari sacrificando il suo tempo per dedicarlo a noi. E dicendoci sempre la verità, anche la più difficile. E se la nostra grande curiosità ci spinge a cercare nuove amicizie e relazioni, avremo la capacità di allontanare quelle tossiche.

In amore la situazione si ripete nello stesso modo perché i pianeti sono dalla nostra parte. Le coppie stabili sapranno rinfocolare il rapporto come negli anni del liceo quando tutto parlava d’amore e il Mondo era senza confini. I single potranno trovare l’anima gemella. Magari una persona intrigante e affascinante ma difficile da conquistare. L’estate potrebbe creare le condizioni per approfondire la conoscenza e far nascere un sentimento romantico. Con l’augurio delle stelle.

