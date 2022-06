Sappiamo bene quanto l’estate sia meravigliosa per diversi motivi. Il modo in cui potremo finalmente godere di qualche giorno di spensieratezza, infatti, è tipico di questa stagione. Come lo sono anche i viaggi, i pranzi all’aperto e le giornate trascorse in spiaggia. C’è da dire, però, che un aspetto fortemente negativo di questa stagione c’è. Stiamo, infatti, parlando del caldo. L’afa che arriva nei mesi che vanno da giugno ad agosto spesso può diventare insopportabile. E se non viviamo in zone ventilate o vicine al mare, la situazione può diventare ancora più pesante. Molti hanno un condizionatore in casa e stanno già iniziando ad usarlo (ricordandosi di pulirlo nel giusto modo). Ma tante altre, che non possiedono questo elettrodomestico, si preoccupano, senza sapere come affrontare i prossimi mesi in arrivo.

Stare freschi in casa senza condizionatore può essere un gioco da ragazzi se conosciamo dei piccoli segreti da mettere in pratica

Fortunatamente, ci sono diversi trucchi che si possono mettere in atto per vivere comunque in una casa fresca, che non risenta in maniera eccessiva del caldo estivo. In primis, infatti, potremmo pensare di utilizzare il nostro ventilatore in maniera totalmente innovativa. Infatti, potremmo creare una fantastica corrente d’aria che arrivi per tutta la stanza in pochissime mosse. Ci basterà sistemare due ventilatori negli angoli opposti della camera in cui ci troviamo, in posizione diagonale. Questo, permetterà agli apparecchi di creare una forte corrente d’aria, che ci farà avvertire in maniera più lieve il caldo. Inoltre, in questo modo non avremo il ventilatore puntato direttamente in faccia, evitando così possibili raffreddori o problemi.

Chi ha bisogno del condizionatore quando possiamo seguire questi 3 trucchi geniali per stare freschissimi in casa durante l’estate

Altro trucco geniale, che viene direttamente dalle nonne, è quello di utilizzare un cuscino che possa espellere il caldo, così da permetterci di dormire sereni. In questo caso, l’ingrediente principale sarà il grano saraceno. Questo cereale, infatti, assorbe tutto il caldo, permettendo al cuscino di rimanere a una temperatura sopportabile e a noi di dormire con più tranquillità.

O ancora, parlando sempre di ventilatori, possiamo mettere in atto un altro rimedio casalingo. Prendiamo una bottiglia di plastica, bucandola con due fori interni, in modo tale da poterla attaccare al ventilatore. Al suo interno, mettiamo del ghiaccio, così da far diventare l’aria ancora più fresca. Quindi, chi ha bisogno del condizionatore quando possiamo seguire dei semplici accorgimenti facilissimi da mettere in pratica. In questo modo, i prezzi sulla bolletta scenderanno e noi potremo evitare di soffrire l’afoso caldo tipico dell’estate.

