Una verdura antiossidante e ricca di vitamine potrebbe sorprendere come bevanda

Mangiare verdura è fondamentale per la nostra salute. In questo articolo parleremo di un ortaggio che abbiamo spesso sulla tavola ma di cui non tutti conoscono le proprietà. Inoltre lo si può utilizzare come bevanda calda. Quale sarà mai?

La verdura è uno degli alimenti che dovremmo mangiare ogni giorno, sia a pranzo che a cena. Solitamente, in linea generale, i grammi consigliati sono circa 200. Può capitare di sentirsi gonfi per via della verdura, specialmente se già si soffre di gonfiore addominale. Ci sono però delle verdure che possono andare a ridurre proprio questa sensazione. In alternativa, si può anche optare di frullarle. Oggi in particolare ci soffermiamo su una tipologia di ortaggio molto conosciuto: la cicoria.

Proprietà nutrizionali della cicoria

Con una porzione di cicoria si assumono circa 23 kcal. Un valore veramente basso. In aggiunta abbiamo anche questi altri valori:

92 g di acqua;

1,5 g di proteine;

4 g di fibre;

0,7 g di carboidrati;

0,2 g di grassi.

Contiene numerose vitamine, come quelle del gruppo C, e minerali quali sodio, calcio, fosforo e magnesio.

Una verdura antiossidante e ricca di vitamine utili alla salute

Come possiamo vedere dai valori nutrizionali è un alimento che, innanzitutto, è ricco di acqua. Questo ci consentirebbe di fare più pipì ed avere anche la pancia sgonfia, in quanto si perdono più liquidi. In secondo luogo, abbiamo detto che contiene vitamina C, responsabile del rafforzamento del sistema immunitario. Contiene anche un’alta percentuale di fibre. Per questo motivo si può consumare la cicoria all’interno della dieta di una persona che soffre di stitichezza, in quanto andrebbe ad aiutarla.

Quali sono le sue proprietà

Tra le sue proprietà abbastanza note c’è quella di essere una verdura dalle proprietà digestive e depurative. Dunque andrebbe a depurare l’organismo, mantenendolo in salute. Viene inclusa nella lista di alimenti con basso indice glicemico. Ciò significa che un soggetto diabetico potrebbe consumare la cicoria senza particolari problematiche. La presenza di fibre non solo aiuterebbe nei casi di stitichezza. Un’altra loro funzione è proprio quella di dare un maggiore senso di sazietà, in modo da controllare e ridurre gli attacchi di fame.

Tra le altre attività sarebbe anche un ortaggio antinfiammatorio, antiossidante e preverrebbe alcune forme tumorali. Può essere anche utile ai soggetti che soffrono di colesterolo alto. Infatti andrebbe a ridurre i livelli di colesterolo cattivo innalzando quello buono. Dunque, abbiamo detto essere una verdura antiossidante e ricca di vitamine, ma vediamo i suoi utilizzi.

Usi in cucina

È un ortaggio che si può utilizzare in tanti modi diversi e per creare svariate ricette. Si può preparare la cicoria semplicemente in acqua e sale e poi scolarla. Ancora meglio se la saltiamo in padella con pangrattato e formaggio. Alcuni non lo conoscono, ma esiste il caffè di cicoria. È una bevanda calda che viene molto utilizzata, soprattutto dai francesi. È privo di caffeina e quindi farebbe bene anche a chi non può bere il caffè normale. Considerando questo aspetto, si possono consumare circa 2 tazze al giorno di caffè di cicoria.

Si ottiene dalla radice di cicoria, che viene ridotta a polvere e filtrata. È una bevanda molto particolare, che potrebbe essere utilizzata a colazione oppure per metà mattinata. Si può utilizzare la cicoria anche per la realizzazione di minestroni, zuppe e altro.