Per non sprecare la carne avanzata potremmo provare un piatto molto particolare

Sono tante le ricette che possiamo cucinare. Ognuna di queste presenta particolarità diverse e una loro unicità. Un piatto che non è molto conosciuto in tutte le regioni dell’Italia è il grostl.

È un piatto tirolese. Nasce come ricetta per recuperare gli avanzi del giorno prima della carne di arrosto. È molto particolare e possiamo definirlo un piatto unico, in quanto non ci sarà solo la carne ma anche le patate e altro. Vediamo subito quali sono gli ingredienti.

Ingredienti

200 g di speck;

300 g di manzo;

500 g di patate;

1 cipolla bianca;

1 spicchio di aglio;

2 uova;

q.b. di erba cipollina, sale, olio, pepe e burro.

Per non sprecare la carne avanzata potremmo optare per questo secondo piatto

Partiamo subito con la preparazione.

Iniziamo a riempire una pentola di acqua, all’interno della quale metteremo le patate. Le faremo lessare e una volta che saranno cotte le lasciamo raffreddare prima di spellarla. La cottura sarà di circa 25 o 30 minuti.

Prendiamo una padella abbastanza larga. Qui faremo sciogliere un po’ di burro e olio. Nel frattempo, tritiamo sia la cipolla che l’aglio. Fatto questo li buttiamo all’interno della padella. Lasciamo rosolare un po’ e sbucciamo le patate. Le tagliamo in quattro parti e le aggiungiamo. Condiamo con sale e pepe e lasciamo in cottura.

Come unire la carne e lo speck

Adesso ci dedichiamo alla carne.

Se è troppo spessa la assottigliamo con uno sbatti carne. Successivamente, la tagliamo a strisce. Lo speck invece lo taglieremo a listarelle. Uniamo in padella sia lo speck che la carne. Lasciamo che si insaporisca bene la carne con lo speck e tutti gli altri ingredienti. Dovrà essere ben cotta.

Nel frattempo, in un’altra padella antiaderente, con un po’ di burro, andiamo a cucinare le due uova. Aggiungiamo in superficie anche un po’ di pepe. Quando saranno pronte e la carne sarà cotta, possiamo adagiare l’uovo sul grostl ormai formato. Impiattiamo, sempre con l’uovo in superficie. Mettiamo una spolverata alla fine di erba cipollina, che darà un tocco di classe.

Alternativa

Quella che abbiamo appena visto è un’idea un po’ più complessa e rivisitata della classica rosticciata. Quest’ultima molto più semplice da fare e anche veloce. Anche in questo caso ci serviranno le patate e la carne. Le spezie, ovviamente, non potranno mancare.

Si cucinano sempre prima le patate e poi si passano in padella con olio, burro e cipolla. Aggiungiamo la carne e in questo caso aggiungiamo una spezia molto particolare: la maggiorana. Quest’ultima avrebbe anche numerosi benefici sul nostro corpo.

Si aggiusta poi di sale e pepe e si lascia in cottura, aggiungendo anche un po’ di brodo di carne per insaporire. Si serve poi spolverando un altro po’ di maggiorana in superficie. Questa sarebbe la rosticciata di carne.

Prevalentemente sono ricette antispreco, per non buttare via la roba, come dicevamo poco fa. Dunque, per non sprecare la carne avanzata potremmo provare a preparare il grostl, è veramente buono come idea secondo piatto.