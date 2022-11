Per digerire meglio potremmo utilizzare un’erba che troviamo anche in cucina

Sono davvero tante le spezie che si utilizzano in cucina. Queste servono per dare un sapore diverso ai nostri piatti, rendendoli ancora più autentici. Oltre ad essere buoni sono anche ricche di benefici per la salute. È proprio il caso di parlare della maggiorana. Una spezia di cui non si sente molto parlare, rispetto ad altre, ma ha davvero delle proprietà da lasciare senza parole.

Valori nutrizionali della maggiorana

Circa un cucchiaio di maggiorana apporta 5 kcal e i seguenti valori nutrizionali:

0,13 g di acqua;

0,22 g di proteine;

0,12 g di grassi;

1,03 g di carboidrati.

Sono diversi anche i gruppi di vitamine presenti in questo alimento. Ad esempio la vitamina A, C, E, B6, riboflavina, tiamina e vitamina K. Anche i sali minerali sono diversi, come il calcio, potassio, magnesio e fosforo. Sono presente anche tracce di ferro, sodio, zinco e rame.

Per digerire meglio potremmo utilizzare la maggiorana

Come possiamo notare dunque i suoi valori nutrizionali sono veramente ottimi. Il fatto che presenta così tante vitamine e minerali è un bene per la nostra salute. Nelle foglie e nei fiori è presente un olio essenziale, che presenterebbe delle un’attività antispastica. Di conseguenza andrebbe a regolare i processi digestivi. Solitamente questa spezia viene utilizzata come condimento in diverse pietanze.

Alcuni benefici

Favorire la digestione non è l’unica qualità di questo alimento. Infatti presenterebbe diverse tipologie di proprietà: diuretiche, digestive e carminative. Dunque favorirebbe la riduzione del gonfiore addominale, in quanto andrebbe a favorire l’espulsione di gas. Avrebbe anche un’attività antinfiammatoria. Di conseguenza potrebbe servire e proteggerci da una serie di malattie che sono scatenate da processi infiammatori. Sarebbe anche antisettica, antivirale e antimicrobiche. Potrebbe prevenire anche la formazione di alcune specie tumorali.

L’olio essenziale

Abbiamo detto che nelle piante e nei fiori di questo alimento è presente un olio essenziale. Quest’ultimo viene utilizzato molto in ambito omeopatico proprio per le sue diverse caratteristiche. Ad esempio è utilizzato in caso di disordini gastrointestinali, crampi, vertigini, emicrania. Anche casi di depressione potrebbero essere attenuati grazie al suo utilizzo. Può servire anche in casi di raffreddore e tosse.

Come somministrare la maggiorana

Molto utile sarebbe avere una piantina in casa, in modo da poterla avere sempre sotto mano. Può essere utilizzata all’interno di pietanze come ad esempio la frittata. La maggiorana nella frittata dona un sapore molto particolare. È consigliabile però il suo utilizzo a crudo, in modo da preservare tutte le sue qualità. In erboristeria sono diversi anche gli infusi a base di maggiorana. Si consiglia di utilizzare circa 5 g su 1 litro di acqua. Prima di andare a letto sarebbe perfetto bere una tazza di maggiorana. Soprattutto se si soffre di lenta digestione o pancia gonfia, ci aiuterebbe anche a dormire più leggeri e tranquilli. Come possiamo notare quindi per digerire meglio potremmo utilizzare un alimento molto consigliato non solo in cucina ma anche in medicina. Le sue proprietà sembrerebbero ottime per la nostra salute.