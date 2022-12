Addio incrostazioni e muffa in lavatrice! Basta 1 solo trucco per vaschette e guarnizioni come nuove

Bucato sempre fresco e igienizzato con questo metodo fai da te che elimina incrostazioni e muffa dalla lavatrice in un batter d’occhio.

La lavatrice è un’invenzione che ci ha letteralmente cambiato la vita. Grazie a questa sensazionale macchina automatica per il lavaggio del bucato si risparmia tempo e fatica. Dunque, al bucato ci pensa lei, a noi resta il compito di preservarla più a lungo possibile. Quindi, sarà opportuno provvedere a una manutenzione periodica piuttosto approfondita. Settimanale se i lavaggi sono molto frequenti. A tal proposito, a spopolare sui social arriva un metodo semplicissimo che promette risultati sorprendenti. I più scettici non ci crederanno, eppure possiamo creare una miscela fai da te a prova di sporco e cattivo odore. Addio incrostazioni e muffa in lavatrice, allora! Ecco tutto quello di cui avremo bisogno.

Sapone incrostato e muffa nella vaschetta del detersivo: cosa fare?

Innanzitutto, bisogna ricordare che non basta pulire il cestello per mantenere le prestazioni della lavatrice sempre al massimo. L’usura e la cattiva manutenzione possono creare non pochi problemi a questo utile elettrodomestico. Per questo motivo, ogni angolo deve essere ben lavato, igienizzato e asciugato. La vaschetta in cui si inserisce il detersivo, ad esempio, è un ricettacolo di germi e batteri. Il motivo? L’ambiente è sempre umido e molto spesso i residui di prodotto tendono a incrostarsi sulle pareti creando anche muffa e cattivo odore. Dunque, cosa fare al riguardo?

Addio incrostazioni e muffa in lavatrice con la miscela fai da te da provare assolutamente

Per le incrostazioni di detersivo all’interno della vaschetta e la conseguente formazione di muffa possono essere debellate con un solo prodotto. Basterà l’unione di alcuni ingredienti che abbiamo già in casa. Prendere un recipiente e mescolare una tazza di aceto bianco e 2 cucchiaini di sapone per i piatti. Smontare la vaschetta e lasciarla in ammollo in questa miscela per 10 minuti. Poi, con uno spazzolino da denti vecchio strofinare sulle zone più incrostate. Risciacquare sotto l’acqua calda e asciugare con un panno di carta assorbente per eliminare ogni traccia di sporco. Se i residui di detersivo e la muffa non vanno via, allora si consiglia di usare anche una spugna più ruvida per strofinare sulle superfici.

L’aceto bianco, utilissimo per moltissime altre faccende domestiche, come la pulizia delle fughe della doccia è favoloso anche per pulire le guarnizioni della lavatrice. Difatti, così come la vaschetta del detersivo, anche le guarnizioni trattengono lo sporco e sono sempre umide. Per questo motivo, aumenta il rischio del proliferarsi di germi e batteri. Dunque, si potrà usare nuovamente la combo di aceto bianco e detersivo per piatti per risolvere il problema e avere una lavatrice sempre come nuova. Infine, ricordiamo che esistono trucchi facilissimi che ci aiutano nella pulizia quotidiana e veloce di cucine e bagni, ma non tutti li conoscono.