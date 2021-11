Una vera ghiottoneria questo pesto alternativo ricco di omega 3 realizzato con un ortaggio di stagione

La cucina italiana è apprezzata e conosciuta in tutto il Mondo grazie alla qualità delle sue materie prime.

Infatti, il clima mite presente nel nostro Paese permette di coltivare tantissime varietà di frutta e verdura utilizzate per la preparazione di magnifici piatti succulenti.

Non dimentichiamo anche che in Italia crescono tantissime tipologie di erbe aromatiche, usate per insaporire molti piatti della tradizione.

Una delle piante aromatiche più utilizzate in cucina è il basilico. Parliamo di una pianta erbacea annuale originaria del continente africano, che può essere coltivata sia in giardino che in vaso.

Il basilico ha un odore e un sapore molto particolare. Proprio per questo è l’ingrediente principale di uno dei condimenti più utilizzati in Italia e imitati nel Mondo. Parliamo del pesto alla genovese, una salsa tipica della cucina ligure, molto gustosa.

In realtà, il pesto è una crema versatile che può essere preparato in tantissime varianti. Ad esempio, al posto del basilico, si possono utilizzare le zucchine, i pomodori secchi, la menta ecc.

Possiamo anche usare un ortaggio di stagione dalle importanti proprietà nutrizionali. Parliamo degli spinaci, una pianta erbacea commestibile originaria della Persia. Questo vegetale sarebbe una fonte eccellente di vitamine. In particolare, la vitamina A aiuterebbe la pelle e la vista, la vitamina C rafforzerebbe le difese immunitarie e la vitamina B favorirebbe il buon funzionamento del metabolismo.

Ma non solo, gli spinaci sono un’ottima fonte di acidi grassi omega 3, molto utili per mantenere in salute il muscolo cardiaco e le arterie.

Ingredienti per la preparazione del pesto di spinaci

500 grammi di spinaci;

60 grammi di Grana Padano;

50 grammi di pinoli;

1 spicchio di aglio;

70 grammi di olio extravergine di oliva;

sale quanto basta.

Preparazione

Cominciamo la nostra gustosa ricetta, lavando per bene gli spinaci per eliminare eventuali residui di terra. Lasciamoli bollire per qualche minuto in acqua salata. Scoliamo il nostro ortaggio e strizziamolo per far fuoriuscire l’acqua in eccesso (facciamo attenzione a non scottarci).

Una volta cotti, mettiamo gli spinaci in una ciotola aggiungendo uno spicchio di aglio, i pino, il Grana Padano e un pizzico di sale. Cominciamo a frullare tutti gli ingredienti unendo l’olio a filo e fino ad ottenere un composto cremoso. Una vera ghiottoneria questo pesto alternativo ricco di omega 3 realizzato con un ortaggio di stagione.

Ecco che il nostro pesto di spinaci sarà pronto; un condimento leggero e profumato molto veloce da preparare.

