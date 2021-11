Per le azioni Energica Motor Company si avvicina un forte movimento direzionale. Come si vede dal grafico, infatti, le ultime settimane sono state molto compresse. Tipicamente, questo comportamento prelude a una forte esplosione di volatilità. Volatilità che attualmente è sul titolo ai minimi storici. Energica Motor Company, infatti, è meno volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 2% a settimana. Inoltre, questo livello di volatilità è stato stabile nel corso dell’ultimo anno.

In casi come questo è importante non farsi sorprendere. Per evitare di trovarsi in spiacevoli situazioni, quindi, è meglio attendere che il quadro si chiarisca, piuttosto che cercare di anticipare il mercato.

Come scritto già in passato, il business della società ha ottime prospettive futuro. Soprattutto nell’ottica di svolta green nel settore dei trasporti.Secondo l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori si stima in un rialzo di circa il 300% il numero complessivo di moto, motocicli e scooter per il prossimo quinquennio. Numeri molto importanti che potrebbero avere un impatto molto positivo sul fatturato di Energica Motor Company.

Fatturato che già nel corso del primo semestre del 2021ha mostrato un miglioramento delle entrate e del controllo dei costi, anche se le perdite non sono state ridotte. Tuttavia i due analisti che coprono il titolo vedono il raggiungimento del breakeven nel 2022.

Per le azioni Energica Motor Company si avvicina un forte movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

Energica Motor Company (MIL:EMC) ha chiuso la seduta del 4 novembre a quota 3,14 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come si evince chiaramente dal grafico, ci sono due livelli che vanno monitorati con attenzione in chiusura delle prossime settimane 3,04 euro e 3,13 euro. La rottura di uno di questi due livelli potrebbe imprimere una forte direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo il titolo si dirigerebbe verso il I obiettivo di prezzo in area 3,85 euro e seguire verso area 5,04 euro. La massima estensione si trova in area 6,16 euro per un potenziale rialzo di oltre il 90%.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati dalle linee tratteggiate.