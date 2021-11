Abbiamo appena visto che molti hanno dimenticato che questi 4 segni avrebbero fatto fortuna a fine 2021 grazie al potere di Giove. Gli oroscopi però e, come tali andrebbero presi, non riservano solo fortune ma anche percorsi più tortuosi. A tal punto che i più scaramantici leggendo quello quotidiano a colazione potrebbero farsi influenzare. E, a proposito di oroscopo, speriamo di non essere tra questi 3 segni zodiacali che potrebbero passare un fine anno sventurato.

La Vergine il segno più ansioso del momento

Potrebbe essere stato un anno già decisamente impegnativo per i nostri Lettori nati sotto il segno della Vergine. Secondo le stelle però i guai potrebbero non essere finiti qui. In ambito lavorativo potrebbero spuntare delle difficoltà legate anche a semplici pratiche burocratiche. Non facciamoci prendere dall’ansia che potrebbe giocarci dei brutti scherzi. Le stelle raccomandano 2 cose ai nati della Vergine:

non farsi prendere dall’ansia;

ricordarsi che non esiste solo il lavoro nella vita.

Probabile colpo di scena di fine anno per un segno che ha trionfato finora: il Leone. Come accade per le previsioni meteo, anche stelle e pianeti potrebbero fare le bizze. Ecco allora che i nati sotto questo segno, dopo buona parte dell’anno vissuta da protagonisti, potrebbero cadere in qualche tranello. Legato soprattutto alla loro voglia di sfidare chiunque e qualsiasi cosa. Attenzione in modo particolare a eventuali incomprensioni sul lavoro e scatti di rabbia che potrebbero compromettere dei rapporti. Proprio la tensione inattesa, se non gestita bene, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio anche in ambito sentimentale. Prudenza e riflessione sono le due parole d’ordine da qui a fine anno.

Nonostante la voglia di caricare tutto attenzione al Toro

Se c’è un segno che potrebbe non vedere l’ora che chiuda questo 2021 è il Toro. Giove e Saturno in particolare avrebbero complicato e non poco tutti i rapporti con il resto del Mondo. E non sembrerebbero esserci svolte positive da qui alla fine dell’anno. Molto probabilmente i nati sotto il segno del Toro potrebbero ricordare il 2021 come un anno orribile. Anziché caricare a testa bassa, il consiglio è invece quello di armarsi di pazienza e mantenere la linea difensiva. Alle volte, come insegna l’antico proverbio cinese “è meglio attendere che passi il cadavere del nemico in riva al fiume”.

