Un pieno di antiossidanti e betacarotene questi muffin sofficissimi senza burro né zucchero perfetti per chi soffre di colesterolo e glicemia alti

Sono tra i dolci più apprezzati da grandi e piccini, perfetti per la prima colazione, dopo i pasti, ma anche come salutare merenda: i muffin.

I muffin sono dei dolci monoporzione che possono variare nella loro ricetta in base agli ingredienti che aggiungiamo. Ognuno con il proprio inimitabile sapore, sono dolci da preparare alle mele, con cannella, con cioccolato fondente. Gustosissimi anche nelle varianti al pistacchio o con gocce di cioccolato fondente oppure ai mirtilli. Ottimi anche nella versione allo yogurt per un dolce sofficissimo e dal sapore delicato.

Particolarmente apprezzati dai piccoli di casa, i muffin sono acquistabili già pronti al supermercato.

Tuttavia è davvero una scelta poco raccomandabile, considerando che, come gran parte delle merendine preconfezionate, sono ricche di zuccheri e grassi.

Perché scegliere questa ricetta anziché altre

La ricetta di oggi è invece una variante particolarmente gustosa dal profumo di cocco e dal colore arancio carota. Indubbiamente morbidissimi, questi piccoli dolcetti sono privi di zucchero e di burro e sono particolarmente ricchi di antiossidanti e betacarotene. Infatti, tra gli ingredienti base troviamo le mandorle e le carote, un mix perfetto per rendere le nostre merendine davvero salutari. Dunque particolarmente indicate come deliziosa merenda per i baby di casa.

I muffin alle carote

Ingredienti per 6 muffin:

200 g di carote;

50 g di mandorle;

150 g di farina di cocco;

150 g di farina integrale;

20 ml di olio EVO;

2 uova;

150 g di yogurt greco;

2 cucchiai di stevia facoltativi;

1 bustina di lievito naturale.

Procedimento

In un robot da cucina tritare le mandorle e le carote fino ad ottenere un impasto omogeneo. Intanto in una ciotola mixare le farine di cocco e quella integrale, aggiungere il lievito e la stevia. Addizionare le carote e le mandorle al composto di farina e lievito ed aggiungere l’olio EVO, lo yogurt e le uova mescolando energicamente. Preriscaldare il forno a 180 gradi.

Rivestire gli stampini con carta oleata ed infornare a 180 gradi per 40 minuti. Lasciarli raffreddare e servire con l’aggiunta di una mandorla sulla superficie o con una spolverata di cacao amaro.

Davvero un pieno di antiossidanti e betacarotene questi muffin sofficissimi.

Curiosità salutari

In particolare le mandorle sono ricche di acidi grassi insaturi, di sali minerali e di fitosteroli. Sono dunque indicate anche per chi soffre di ipercolesterolemia e glicemia alta.

Inoltre la presenza di farina di cocco e soprattutto di carote, ricche di betacarotene, rende la ricetta colma di fibre. Ingrediente indispensabile, quindi, per rallentare l’assunzione degli zuccheri.

Alternativa salata

Per una merenda o uno spuntino particolarmente salutare nella versione salata possiamo invece decidere di portare in tavola un’insolita prelibatezza, per la gioia dei più piccini.

