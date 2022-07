La ricetta più apprezzata che possiamo preparare in estate è quella della granita. È un dolce al cucchiaio fresco e rigenerante, perfetto per abbassare un po’ la temperatura quando in casa fa molto caldo.

Oggi ci attrezzeremo per creare una strepitosa granita all’anguria, uno dei frutti più amati dell’estate. Per questa ricetta non utilizzeremo la gelatiera, così potranno prepararla davvero tutti.

Anche il gelato si può preparare senza la gelatiera. Ad esempio, è facilissimo preparare i gelati al biscotto e cioccolato con soli 2 ingredienti, buonissimi e facili da fare.

Torniamo alla ricetta della granita, però, e scopriamo insieme quali ingredienti serviranno per prepararla.

Saranno necessari solo 3 ingredienti

800 g di anguria fresca e matura;

125 ml di acqua;

200 g di zucchero bianco;

succo di un limone.

Una vera delizia questa granita all’anguria, limone o menta da fare in soli 3 minuti a casa

Per preparare questa granita non avremo bisogno di particolari strumentazioni, ma solo di pazienza e olio di gomito.

Cominciamo, quindi, a versare l’acqua e lo zucchero in un pentolino, che poi metteremo sul fuoco. Dovremo farlo giungere a bollore, mischiando continuamente, fino a creare uno sciroppo dolce e zuccherino.

Poi aspettiamo che si raffreddi completamente, mettendolo da parte. Nel frattempo, tagliamo a metà un limone e spremiamolo per ricavarne il succo. Successivamente, dovremo tagliare l’anguria a pezzi piccoli, eliminando i semi bianchi e neri.

Ci avviciniamo all’ultima fase della nostra ricetta, quella più importante. Versiamo l’anguria e il limone in uno sbattitore e frulliamo il tutto. Quando avremo terminato questa fase, verseremo nel composto il nostro sciroppo di zucchero continuando a mescolare.

Quando il tutto sarà ben omogeneo, lo verseremo in un contenitore. Livelleremo bene il composto con una spatola e poi lo lasceremo in freezer per almeno 3-4 ore.

Ogni 30-40 minuti dovremo ricordarci di estrarre il contenitore dal freezer e sminuzzare il blocco di ghiaccio. In questo modo creeremo una granita, facile da lavorare e da mangiare a procedimento concluso. Sarà una vera delizia questa granita all’anguria, ma scopriamo come preparare le varianti al limone e alla menta.

Ecco come preparare queste 2 amatissime granite

Se volessimo preparare una granita al limone, ecco cosa dovremo fare. In questo caso basterà sostituire al posto dell’anguria, 200 ml di succo di limone e 400 ml d’acqua, con 150 grammi di zucchero.

Infine, passiamo alla versione con la menta. In questo caso utilizzeremo 120 ml di sciroppo di menta con 320 ml di acqua e 180 g di zucchero.

