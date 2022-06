In questi giorni mangeremmo sempre gelati, granite, frappè e tutto ciò che, di fresco, offre la cucina. È la regola non scritta dell’estate, per cui il fresco che manca nell’aria lo si va a ricercare nel cibo. Si preparano paste fredde, insalate e piatti veloci, come, ad esempio, l’ottima panzanella toscana, freschissima e super leggera.

Ma un pranzo si può dire davvero concluso senza un bel dolcetto? La risposta è no, ed è per questa ragione che oggi prepareremo un fine pasto gustosissimo. Riprodurremo in pochi minuti e senza fatica il gelato biscotto, quello che mangiavamo da bambini all’oratorio. Molti di noi, infatti, hanno tantissimi ricordi legati a quel gelato, soffice e croccante allo stesso tempo. Oltretutto, è facilissimo da creare, tanto che basteranno giusto due ingredienti.

Non serve la gelatiera per fare questi gelati al biscotto e cioccolato con soli 2 ingredienti, così buoni da rimanere sbalorditi

Per preparare le basi dei nostri gelati potremo utilizzare i biscotti secchi che preferiamo. Per riprodurre dei gelati più simili possibile a quello originale, dovremmo scegliere i classici biscotti da inzuppo, quelli quadrati.

Gli ingredienti che ci serviranno:

10 biscotti secchi;

180 ml di panna da montare (fredda);

200 ml di latte condensato;

150 g di cioccolato al latte, bianco o fondente.

Prima di iniziare dovremo assicurarci che la panna e il latte condensato siano freddi di frigorifero, altrimenti la ricetta sarà un fallimento.

Versiamo, quindi, la panna in un contenitore, e montiamola con delle fruste elettriche. Nel frattempo, versiamo lentamente anche il latte condensato e mischiamo il tutto. Ora spezziamo il cioccolato a scaglie e mischiamolo all’interno della nostra crema. Mettiamo il composto così creato in freezer, per almeno 6 ore.

Intanto, prendiamo una pirofila rettangolare o quadrata e foderiamola con della pellicola trasparente. Qui sistemeremo i nostri biscotti, lasciandoli interi senza spezzarli. Quando estrarremo la crema dal freezer dovrà essere densa, come un normale gelato.

Versiamo, quindi, la crema sui biscotti, livelliamola bene e poi creiamo un altro strato di biscotti. Con l’aiuto della pellicola, cerchiamo di chiudere bene i bordi dei biscotti e mettiamo il tutto in freezer per altre 2 ore. Estraiamo, poi, la pirofila dal congelatore e tagliamo la nostra creazione seguendo i bordi dei biscotti.

Alla fine, avremo ottenuto tanti gelati al biscotto con scaglie di cioccolato. In ognuno di questi andremo a inserire uno stecchino di legno. Non serve la gelatiera per fare questi gelati, ma solo un po’ di fantasia e tanto amore. Rimarremo davvero sbalorditi da questa ricetta, davvero semplice e freschissima.

