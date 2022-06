Stiamo vivendo la stagione migliore dell’anno, quella in cui la natura ci regala verdura e frutta gustosissima. Il vantaggio che possiamo trarne è comprare e consumare alimenti di stagione, i quali hanno sempre una marcia in più.

La frutta e la verdura di stagione, infatti, nascono seguendo i ritmi suggeriti dalla natura. Per questo motivo, le riconosciamo subito, grazie a un profumo e a un sapore molto più intensi rispetto agli altri prodotti.

Proprio nel periodo estivo, inoltre, nasce un buonissimo frutto di stagione, estremamente succoso e ricco di straordinarie potenzialità. Studi scientifici avrebbero dimostrato che, il suo consumo, apporterebbe miglioramenti anche nella cura del colesterolo alto o dell’osteoporosi.

Oltretutto, è davvero buonissimo, e lo si può aggiungere a ricette di torte, biscotti, budini o gustare al naturale.

Vale oro per la nostra salute questo frutto estivo succoso che aiuterebbe a mantenersi in forma e ad abbassare i valori alti

Ci sarà un motivo se anche gli chef stellati inseriscono le susine nei loro piatti gourmet, per la nota dolce e morbida che riescono a donare.

La susina, infatti, è nota soprattutto perché agevolerebbe le nostre funzioni intestinali, grazie al suo contenuto di acqua e fibre, ma c’è molto altro.

Ricca di minerali e vitamina C

È ricca di ferro, sodio, calcio e potassio, oltre che di vitamina C, utile per rafforzare il sistema immunitario. Ulteriori osservazioni, inoltre, avrebbero messo in luce che le susine aiuterebbero anche a contrastare il rischio di osteoporosi e di sovrappeso. Lo scrive Humanitas, aggiungendo, inoltre, che questo frutto contribuirebbe anche a controllare i livelli colesterolo e di zuccheri nel sangue. Ecco perché vale oro per la nostra salute.

Il quale,

Un abbinamento insolito ma buonissimo: pesce spada con le susine

Per cucinare questo secondo di pesce, dovremo iniziare dalla preparazione del sughetto di susine.

Prendiamo dei frutti belli maturi e tagliamoli in piccoli pezzi. Mettiamoli in una padella antiaderente, con un filo d’olio, e lasciamo cuocere il tutto per qualche minuto.

Aggiungiamo in padella i nostri filetti di pesce spada già pronti per la cottura. Versiamo in pentola anche un po’ d’acqua, copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere il tutto.

Di tanto in tanto giriamo il pesce, per farlo cuocere da entrambi i lati. Versiamo in padella anche delle cipolle e lasciamo stufare anche quelle.

Ora aggiungiamo un giro di salsa di soia, che farà le veci del sale. Quando il pesce sarà cotto, potremo servire il tutto e gustarci il risultato.

Lettura consigliata

Facilissimi ventagli di pasta sfoglia croccanti con pochissimi grassi, da preparare con soli 3 ingredienti economici e amati da tutti