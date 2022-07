Gli occhi verdi sono una rarità. Ne esistono di mille sfumature diverse e ognuna è particolare a modo suo. Se abbiamo capelli rossi o biondi e occhi verdi, dovremmo scegliere il trucco giusto per valorizzarli, anche dopo i 50 anni. Non occorre sovraccaricare gli occhi, come molti pensano. Basterà realizzare un trucco semplice, scegliendo i colori giusti, che sapranno dare risalto alle naturali sfumature del nostro sguardo.

Da cosa è influenzato il colore degli occhi

Il colore degli occhi dipende dalla genetica. Quello che molti non sanno, è che nell’iride è presente solo un pigmento ed è quello marrone. Anche negli occhi azzurri. Il colore cambia a seconda della quantità di questo pigmento nell’iride. Inoltre, questo pigmento riflette la luce, ed ecco perché al sole i colori risultano molto più chiari. Solo il 2% della popolazione ha gli occhi verdi e questo è uno dei motivi per cui sono considerati i più intriganti. Perciò, vediamo anche di capire come valorizzarli al meglio.

Per valorizzare occhi verdi e capelli biondi proviamo questo trucco semplice e naturale anche per over 50

Per sapere come truccare gli occhi verdi e valorizzarli, bisogna tenere a mente una regola fondamentale: nel trucco che sceglieremo dovrà sempre essere presente una punta di rosso. Questo perché il rosso è il colore complementare al verde. Ciò non significa che saremo vincolati agli ombretti rossi. Potremmo infatti optare per un trucco occhi semplice e naturale, dai toni nocciola, associato ad una bella sfumatura di rossetto rosso sulle labbra. Per gli occhi, avremo più opzioni tra cui scegliere. Per esempio, potremmo puntare su ombretti marroni o color corallo, che si sposano bene con i capelli biondi o rossi. Bene accette delle sfumature d’oro, soprattutto se abbiamo piccole pagliuzze dorate nell’iride. Uno di questi ombretti, con un bel mascara nero e un rossetto rosso, ci aiuterà a realizzare un trucco semplice e ideale anche per le over 50.

Ben accetti anche gli eyeliner

Se gli ombretti non ci convincono, possiamo usare un semplicissimo eyeliner bianco, che darà risalto ai nostri occhi verdi. Validissimi anche gli eyeliner viola o marroni. Sempre consigliato dare un tocco di luce con un illuminante, nell’angolo interno dell’occhio. Contribuirà a rendere lo sguardo luminoso. Ricapitolando, per valorizzare occhi verdi e capelli biondi o rossi, realizziamo un trucco semplice e naturale adatto a tutte le età, scegliendo un solo ombretto, da sfumare sulla palpebra superiore e da stendere anche sotto la riga inferiore dell’occhio (ci raccomandiamo, non dentro, altrimenti chiuderà lo sguardo) e abbiniamo un rossetto dalle sfumature rosse (andrà bene anche un nude dai toni mattone). Sarà un trucco perfetto da sfoggiare ai matrimoni in programma per l’estate, e i nostri occhi verde smeraldo cattureranno l’attenzione di tutti.

