Si torna nuovamente a parlare delle mele. Gustose e prelibate, rappresentano un filo appetitoso che lega la tradizione ai giorni nostri. Considerata “il dolce” di quelle generazioni del dopo guerra, ora la mela è utilizzata per ricetta dolci e salate. Versatile e dal gusto leggero, si adatta a molte preparazioni. Tra le tante, ricordiamo ai Lettori la “Torta dal cuor di mela per far felici grandi e piccini in un solo morso”. Di seguito, invece, la ricetta della torta veloce di mele e yogurt che può essere servita a colazione o assaporata anche dopo pranzo.

Ingredienti

700 g di mele, possibilmente le “Golden”;

220 g di farina tipo 00;

125 g di yogurt alla vaniglia;

150 g di zucchero;

2 uova;

1 bustina di lievito per dolci;

30 g di burro.

Una ventata d’amore con la torta veloce di mele e yogurt della mamma. Preparazione

La torta di yogurt e mele si prepara in poco tempo. Innanzitutto, sbucciare le mele e tagliarle a fette sottili. In una ciotola inserire le due uova e lavorare con lo zucchero. Una volta che si sarà formato un composto spumoso e chiaro, aggiungere lo yogurt. Successivamente setacciare la farina e il lievito ed incorporare al composto. Prendere una tortiera e imburrare, oppure rivestire con la carta da forno. Distribuire le fettine di mela sul fondo della tortiera nel modo che si preferisce e subito dopo versare l’impasto della torta e livellare con un cucchiaio in modo da far lievitare in maniera uniforme.

Far cuocere a 180°C, in un forno già riscaldato per 50 minuti. Una volta cotta la torta potrà essere decorata con un leggero strato di zucchero a velo che renderà ancora più succulento il dessert. Ed ecco una ventata d’amore con la torta veloce di mele e yogurt della mamma. La torta veloce di mele e yogurt potrà essere conservata in un luogo asciutto e a temperatura ambiente per circa 4 massimo 5 giorni.