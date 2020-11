Tra gli agrumi il cedro spicca da un lato per il suo bassissimo apporto calorico, e dall’altro per le sue proprietà benefiche naturali, quali quelle digestive e germicide. Così come il cedro fresco ha anche delle spiccate proprietà antiossidanti. Ed è consigliabile, in genere, nell’ambito di regimi alimentari ipocalorici.

Allora, su come si cucina il cedro fresco ecco tutte le preparazioni gustose e impensabili, dall’insalata alla cedrata fatta in casa. E fino ad arrivare, addirittura, alla preparazione di sughi per i primi piatti.

Su come si cucina il cedro fresco ecco tutte le preparazioni gustose e impensabili

Insalata di cedro. Si tratta di una ricetta che richiede pochissimi minuti per la preparazione. Basta pulire per bene il cedro fresco e tagliarlo a tocchetti come base per un’insalata. Da condire poi con sale e con pepe, in quantità strettamente necessaria, oltre che con menta. Per quel che riguarda i restanti ingredienti, il piatto si può completare, per esempio, con olive e acciughe, ma anche con cipolletta fresca ed erba cipollina.

La cedrata fatta in casa. In questo caso occorrono le bucce e il succo di cedro da aggiungere all’acqua, che va bollita, e allo zucchero semolato. E ciò per dare vita a uno sciroppo che, filtrato, sarà una base perfetta per i cocktail. Oppure si potrà semplicemente berlo, una volta diluito con acqua frizzante. In pratica, dapprima si fanno bollire esclusivamente le scorze, e poi si aggiungono pure gli spicchi, escludendo la parte bianca. Il tutto va unito nella pentola insieme allo zucchero semolato, continuando a mescolare, a fiamma bassa, fino ad ottenere lo sciroppo di cedro.

Pasta con la ricotta, mandorle e cedro. Per preparare il sugo per condire un buon piatto di pasta occorre amalgamare la ricotta fresca con un trito di mandorle e di basilico fresco. Quindi aggiungere il succo di cedro, insieme all’olio extravergine di oliva, a un pizzico di sale. A questo punto amalgamare il tutto. Il risultato sarà di un eccellentissimo sugo da leccarsi i baffi come condimento, ad esempio, per un bel piatto di penne cotte al dente da servire subito in tavola.