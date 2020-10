Al via il fine settimana che preannuncia la commemorazione dei defunti e il giorno di tutti i Santi, più comunemente conosciuto come Ognissanti. Festività decisamente fuori dal comune, quest’anno, a causa del coronavirus che continua ad incatenare il mondo intero. Tuttavia, perdersi d’animo non è una soluzione. Quel che si può fare, invece, è dedicare più tempo alle persone che si amano, coccolarle e condividere con loro attimi di quotidianità. Vivere di più la casa e gli ambienti familiari può essere una terapia alla noia. Inoltre, se si porta a tavola una pietanza buona e gustosa, il successo è assicurato. È il caso della torta dal cuor di mela. Di seguito, tutto l’occorrente

Ingredienti per 6 persone

4 mele;

180 g zucchero;

2 cucchiaio zucchero;

80 g burro;

1 uovo;

250 g farina di tipo 00;

1 limone;

1 bustina di lievito.

Torta dal cuor di mela per far felici grandi e piccini in un morso. Preparazione

Realizzare la torta al cuor di mela è molto facile e veloce. Si parte con il burro, lavorato con 180 g di zucchero, in una ciotola. Mescolare bene e poi aggiungere l’uovo. Setacciare la farina e il lievito e incorporare al composto. Coprire la ciotola con la pellicola alimentare trasparente e lasciare in frigorifero per circa 30 minuti.

Successivamente, lavare, sbucciare e tagliare a fettine le mele. Mettere le mele, poi, in una padella e versare il succo di un mezzo limone e i due cucchiai di zucchero. Far cuocere a fuoco lento e con il coperchio per circa 10 minuti. Terminato il tempo di cottura, lasciare intiepidire. In una tortiera stendere la metà dell’impasto, lasciato precedentemente in frigo, e distribuire il composto di mele, zucchero e limone. Una volta farcita, la torta va coperta con un altro strato di impasto. Far cuocere a 180 gradi per 35 minuti. Prima di servire, spolverare con un leggero strato di zucchero a velo.

Se “Torta dal cuor di mela per far felici grandi e piccini in un solo morso” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Da provare assolutamente le fave dei morti, il dolce angelico della tradizione“.