L’oroscopo si prepara a ripagare con gli interessi le speranze che molti di noi hanno riposto nelle sue previsioni. Questa settimana certi segni potranno beneficiare di diversi pianeti dalla loro parte che li favoriranno.

Molti di noi hanno vissuto una settimana d’oro in amore e sul lavoro a inizio novembre. Per alcuni la situazione pare riproporsi e addirittura migliorare.

Una valanga di fortuna travolgerà questi segni zodiacali finalmente baciati dalla sorte nei prossimi giorni. Vediamo di quali si tratta e se anche noi dobbiamo prepararci al meglio.

La Vergine scalda i motori

Sarà una settimana da ricordare questa per gli appartenenti al segno della Vergine. Le prime liete notizie si avranno a partire da oggi. La Luna a nostro favore ne è un chiaro segnale.

Riusciremo a risolvere e a uscire da parecchie situazioni spiacevoli che avevamo lasciato in sospeso in precedenza. In ambito lavorativo faremo grandi progressi, anche dal punto di vista economico. L’importante è non essere precipitosi ma fermarsi a riflettere. Solo così otterremo i successi aspirati.

In amore potrebbe risolversi qualche screzio che era nato nei giorni prima col partner. Presto inizieremo a diventare più passionali e infonderemo sensazioni positive a chi ci sta attorno. Buone notizie anche per i single in cerca di un’anima gemella: si preannuncia un periodo di incontri e nuove conoscenze.

Lo Scorpione resta sul pezzo e si prepara al grande salto

Novembre è un gran mese per lo Scorpione e anche i giorni successivi lo confermeranno. Qualunque discorso faremo, anche quello più critico, riceveremo il consenso della folla e un calore mai visto prima.

Ci sentiremo al centro del mondo e forse questo potrebbe sorprenderci un po’. Dopo avere assorbito quanto di bello ci sta accadendo, noteremo dei miglioramenti, anche se lievi, a partire dalla sfera lavorativa. I più fortunati inizieranno già da ora a godere di diversi cambiamenti positivi.

In amore mostreremo tutta la nostra passionalità e i nostri impulsi più bollenti. Coppie e single saranno particolarmente focosi e proveranno a esternare ogni loro emozione.

All’appello non poteva certamente mancare il Capricorno. In questi giorni la vitalità e la voglia di fare ci pervaderanno. Mettiamo da parte la foga del momento e supereremo il recente nervosismo che ci ha presi.

Ottime notizie sul lavoro a partire dal fine settimana, dove otterremo risultati concreti. In amore rinasceremo e consolideremo definitivamente i nostri rapporti col partner.

